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Повітряна тривога: як встановити та налаштувати застосунок

05.08.2022

Не скрізь в Україні стоять сирени, не всюди люди можуть почути про повітряну тривогу. Тому, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, для українців зробили додаток «Повітряна тривога», який сповіщає про небезпеку. Редакція STB.UA розповідає, як встановити застосунок «Повітряна тривога» та як сигнал сповіщає про небезпеку.

Повітряна тривога: як завантажити мобільний застосунок на телефон

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Від початку небезпеки українські програмісти за підтримки Мінцифри створили додаток, який сповіщає про повітряну тривогу ― для людей, у яких немає або не працюють сирени, хто знаходиться в укриттях. Завантажити його можна з Google Play Market та з App Store, тому ним можуть користуватися власники будь-яких смартфонів.

Додаток не витрачає мегабайти трафіку ― про це уряд домовився із операторами зв’язку. А також він дає можливість надсилати звуковий сигнал тривоги, або тільки світловий. Крім того, уряд створив телеграм-канал «Повітряна тривога».

«Створено єдиний Telegram-канал (https://t.me/air_alert_ua) “Повітряна тривога”, що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги», — розповіли у відомстві.

Застосунок випустила компанія Ajax Systems за іцінативи IT-компанії stfalcon.com та за підтримки Мінцифри. Він регулярно отримує оновлення відповідно до відгуків користувачів.

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На другий день додаток став першим у сегменті новин українського AppStore, за тиждень його завантажили вже понад 2 млн користувачів. Через два тижні було 3,5 млн користувачів додатком. А зараз користувачів мільйони ― на Google Play Market цифра перевалила за 5+ мільйонів.

Повітряна тривога ― як встановити додаток

  • Встановіть додаток через Google Play Market чи AppStore.
  • Надайте йому дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.
  • Оберіть область чи район, де хочете отримувати сповіщення. У застосунку доступні всі області України.
  • Стежте за початком і закінченям повітряних тривог.

Застосунок не збирає персональні дані або дані про геолокацію. Спочатку в налаштуваннях увімкнено сигнал ― він гучний та схожий на оригінальну сирену. У налаштуваннях можна вимкнути звук ― тоді буде тільки візуальне попередження на екрані.

Як працює застосунок Повітряна тривога

  • Оператор обласної державної адміністрації отримує сигнал про повітряну тривогу.
  • Оператор негайно передає інформацію на пульт.
  • Застосунок надсилає тривожне сповіщення користувачам, які обрали відповідну область.
  • Щойно оператор надсилає сигнал про відбій тривоги, користувачі застосунку отримують відповідне сповіщення.

В одному з останніх оновлень трохи зменшили гучність сигналу тривоги на прохання користувачів.

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