Повітряна тривога: як завантажити мобільний застосунок на телефон

Повітряна тривога: як встановити та налаштувати застосунок
Не скрізь в Україні стоять сирени, не всюди люди можуть почути про повітряну тривогу. Тому, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, для українців зробили додаток «Повітряна тривога», який сповіщає про небезпеку. Редакція STB.UA розповідає, як встановити застосунок «Повітряна тривога» та як сигнал сповіщає про небезпеку.
Більше на тему: Мобілізація жінок в Україні: список професій, кого призвуть після 1 жовтня
Від початку небезпеки українські програмісти за підтримки Мінцифри створили додаток, який сповіщає про повітряну тривогу ― для людей, у яких немає або не працюють сирени, хто знаходиться в укриттях. Завантажити його можна з Google Play Market та з App Store, тому ним можуть користуватися власники будь-яких смартфонів.
Додаток не витрачає мегабайти трафіку ― про це уряд домовився із операторами зв’язку. А також він дає можливість надсилати звуковий сигнал тривоги, або тільки світловий. Крім того, уряд створив телеграм-канал «Повітряна тривога».
«Створено єдиний Telegram-канал (https://t.me/air_alert_ua) “Повітряна тривога”, що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги», — розповіли у відомстві.
Застосунок випустила компанія Ajax Systems за іцінативи IT-компанії stfalcon.com та за підтримки Мінцифри. Він регулярно отримує оновлення відповідно до відгуків користувачів.
Більше на тему: Мобілізація в Україні 2022: кого призивають і коли її продовжуватимуть
На другий день додаток став першим у сегменті новин українського AppStore, за тиждень його завантажили вже понад 2 млн користувачів. Через два тижні було 3,5 млн користувачів додатком. А зараз користувачів мільйони ― на Google Play Market цифра перевалила за 5+ мільйонів.
Повітряна тривога ― як встановити додаток
- Встановіть додаток через Google Play Market чи AppStore.
- Надайте йому дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.
- Оберіть область чи район, де хочете отримувати сповіщення. У застосунку доступні всі області України.
- Стежте за початком і закінченям повітряних тривог.
Застосунок не збирає персональні дані або дані про геолокацію. Спочатку в налаштуваннях увімкнено сигнал ― він гучний та схожий на оригінальну сирену. У налаштуваннях можна вимкнути звук ― тоді буде тільки візуальне попередження на екрані.
Як працює застосунок Повітряна тривога
- Оператор обласної державної адміністрації отримує сигнал про повітряну тривогу.
- Оператор негайно передає інформацію на пульт.
- Застосунок надсилає тривожне сповіщення користувачам, які обрали відповідну область.
- Щойно оператор надсилає сигнал про відбій тривоги, користувачі застосунку отримують відповідне сповіщення.
В одному з останніх оновлень трохи зменшили гучність сигналу тривоги на прохання користувачів.
Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.