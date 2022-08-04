4 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 4 серпня

4 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День народження шампанського. Крім того, 4 серпня вшановують Марію Магдалину. Які свята 4 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

Фото – Pixabay.com

4 серпня ― свята:

День самотніх працюючих жінок;

День народження шампанського;

День самотніх працюючих жінок відзначають 4 серпня щороку. Це неофіційне свято, ініціаторкою якого в 2006 року виступила американка Барбара Пейн — засновниця партнерської мережі самотніх працюючих жінок. Свято відзначається щорічно і покликане звернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно вибирати свій шлях у житті ― заводити сім’ю чи бути холостячкою. Крім того День самотніх працюючих жінок бореться зі сингілізмом ― не схваленням суспільством холостяцького життя.

День народження шампанського відзначається 4 серпня. Неофіційне свято День народження шампанського пов’язане з історією, що саме 4 серпня 1693 року монах Дом Періньон запропонував своїм братам спробувати абсолютно новий пінистий напій, який вийшов у їх монастирі. Однак, всупереч легендам, найстарішим зареєстрованим ігристим вином є Blanquette de Limoux, яке було винайдено монахами-бенедиктинцями в абатстві Сен-Ілер поблизу Каркассона в 1531 році. Понад століття потому англійський вчений і лікар Крістофер Меррет задокументував додавання цукру до готового вина для створення другого бродіння за шість років до того, як Дом Періньон вступив в абатство Отвіллер. У самій Франції ігристе вино довго не сприймали і вважали браком при приготуванні «справжнього» вина. До середини ХІХ століття вони не могли вирішити проблему із корком для нього ― бульбашки зривали усі корки. У 19 столітті шампанське було помітно солодше, ніж сучасне. Тенденція до сухого шампанського почалася, коли Пер’є-Жує вирішив не підсолоджувати свій урожай 1846 року перед експортом до Лондона. Позначення Brut було створено у 1876 році.

4 серпня ― церковні свята:

День вшанування Рівноапостольної Марії Магдалини ― 4 серпня. Ставлення православної і католицької церков до Магдалині різниться. Якщо в католицизмі її ототожнюють з блудницею з Віфанії, що покаялася, то в православ’ї Марію шанують виключно як мироносицю. Марія Магдалина слідувала за Христом та була присутня під час його розп’яття, вона остання, хто залишила його тіло, після того, як його проштрикнули списом. Свята Марія була першою, хто побачив явлення Воскресіння Ісуса Христа. Вона народилася в невеликому місті Магдала на березі Геннісаретського озера. Вважається, що Марія Магдалина вела не дуже благочене життя по міркам Біблії, а католики взагалі вважають її блудницею. В Євангелії говориться, що Господь вигнав з Марії сім бісів, а після цього вона стала благочестивою християнкою та скрізь слідувала за ним. Після смерті Христа вона проповідувала аж в Римі. Смерть Магдалини начебто була така собі мирна, а поховали її в Ефесі.

Крім того, в невеликому фрагменті коптського папірусу, датованого IV ст. н.е є діалог Христа, в якому він говорить фразу «Моя дружина». Він досі викликає суперечки ― чи не була часом Марія Магдалена його дружиною, але тема вже перейшла до розділу конспірологічних.

4 серпня ― День ангела:

Щороку 4 серпня іменини святкують Олексій, Михайло, Магдалина та Марія.

4 серпня ― прикмети і традиції:

Існує багато варіантів назви цього свята: Марія Суровиця, Марія Ягідниця, Мар’їн день, Марія Іскусница, Мироносиця.

Слов’янскі дівчата у Київській Русі та Україні молилися святій Марії та просили у неї вроди та щасливого життя. Для цього вони у срібний посуд збирали росу та вмивалися нею, стоячи біля дзеркала.

Сни 4 серпня віщі, але їх треба трактувати через образи та інтуїцію, а не буквально.

4 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна виганяти тварин у поле пастися ― якщо тварина з’їсть траву у Мар’їн день, то може померти.

Не можна робити важку роботу по хазяйству;

Не можна прати.

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