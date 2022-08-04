Як підготуватися до шугарингу

Підготовка до шугарингу: поради експертів

Шугаринг дає дівчатам довготривалий і приголомшливий ефект гладкості шкіри. Кінцевий результат залежить не тільки від майстра. Від клієнта залежить правильна підготовка до шугарингу. Як правильно підготуватися до шугарингу, розповіли експерти «Все буде добре». Читайте в матеріалі.

Довжина волосся для шугарингу

Коли ви тільки починаєте робити епіляцію цукром регулярно, для перших кількох сеансів необхідна мінімальна довжина волосся в зоні епіляції 4—5 мм. Така довжина дозволить цукровій пасті щільно обхопити волоски і видалити їх з корінням, коли майстер різко прибере зі шкіри пасту. Після кількох сеансів шугарингу волоски стають тоншими, видаляються легше і тоді буде достатньо 3 мм довжини. Також є максимальна довжина, більше якої відрощувати волосся не треба, – це 8 мм. Швидкість росту волосся у всіх різна, але в середньому для досягнення ними довжини в 4—5 мм необхідно 2 тижні.

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Пілінг перед шугарингом

Так, пілінг сильно полегшить і підвищить ефективність процедури, оскільки з його допомогою видаляються мертві клітини шкіри, покращуючи цукровій пасті доступ до волосків і знижуючи больові відчуття під час шугарингу. Нові скраби використовувати не треба, адже похразнення та інші малоприємні реакції на невипробуваний засіб в цей період точно не потрібні. В цілому, пілінг не тільки звільнить короткі волоски, але і захистить від подальшого їх вростання.

Гігієна перед шугарингом

Перед відвідуванням салону необхідно подумати про свою гігієну, і тим паче, якщо планується видалення волосся зони бікіні. Однак, душ слід приймати без особливого ентузіазму і посиленого натирання тіла мочалкою. Скористайтеся гелем з нейтральним PH і промокніть тіло рушником.

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Що не можна робити перед шугарингом

Є кілька речей, від яких потрібно відмовитися напередодні шугарингу:

засмагати в день процедури;

використовувати масла і жирні креми за день до епіляції;

переживати про майбутні неприємні відчуття.

Ці правила допоможуть правильно підготуватися до шугарингу, а сама процедура пройде успішніше і без сильного дискомфорту.

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