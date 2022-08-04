Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 16 випуску від 5 серпня

163-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні шостий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 16 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці героїчно протистоять російським окупантам. Орки бояться вступати у бої з військовими, тож бомблять цивільні об’єкти в українських містах. У війні за правду Україну підтримує весь світ, а росію все ясніше показує своє обличчя ― терориста та вбивці.

Що буде в 16 випуску «Неймовірної правди про українців» від 05.08.2022:

Світові бренди відкрито підтримують Україну, спортсмени та знаменитості направляють допомогу українцям. Як Україна отримує допомогу від відомих спортсменів та брендів?

Знаменита українська співачка Наталя Могилевська знайшла своє кохання. Що про свого чоловіка несподівано розповіла співачка? Та як Могилевська підтримувала зв’язок із бійцями «Азову» до полону?

Поки весь світ відмовляється від контактів із терористами та вводить санкції проти росії, рашисти вирішили «відповісти дзеркально», проте вийшло недолуго. Які безглузді санкції ввела росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну?

Які містичні події відбулися під час війни на фронті, в окупації та в тилу?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у 16 випуску від 5 серпня Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 - анонс 16 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією

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