Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 – анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: що буде у 16 випуску від 5 серпня

04.08.2022

163-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні шостий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 16 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Українці героїчно протистоять російським окупантам. Орки бояться вступати у бої з військовими, тож бомблять цивільні об’єкти в українських містах. У війні за правду Україну підтримує весь світ, а росію все ясніше показує своє обличчя ― терориста та вбивці.

Що буде в 16 випуску «Неймовірної правди про українців» від 05.08.2022:

  • Світові бренди відкрито підтримують Україну, спортсмени та знаменитості направляють допомогу українцям. Як Україна отримує допомогу від відомих спортсменів та брендів? 
  • Знаменита українська співачка Наталя Могилевська знайшла своє кохання. Що про свого чоловіка несподівано розповіла співачка? Та як Могилевська підтримувала зв’язок із бійцями «Азову» до полону? 
  • Поки весь світ відмовляється від контактів із терористами та вводить санкції проти росії, рашисти вирішили «відповісти дзеркально», проте вийшло недолуго. Які безглузді санкції ввела росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну?
  • Які містичні події відбулися під час війни на фронті, в окупації та в тилу?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей! 

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у 16 випуску від 5 серпня

Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 - анонс 16 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією

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