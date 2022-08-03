3 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 3 серпня

3 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день кавуна. Крім того, 3 серпня вшановують пророка Єзекіїля. Які свята 3 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

3 серпня ― свята:

Всесвітній день кавуна відзначають 3 серпня у 2022 році. Кавун ― величезна ягода родом із Південної Африки, яка вирощується на баштанах. В Україні кавун розповсюджений по всій фермерській території, проте все ж, найбільше його вирощують на Півдні. У кавуні багато вітаміну С та інших вітамінів і мінералів, таких як калій, мідь, вітамін B5 і вітамін А. Крім того, він є відмінним джерелом амінокислоти цитрулін, яка знаходиться в основному в білій м’якоті під шкіркою. Ця амінокислота перетворюється в нашому тілі в аргінін, який допомагає знизити кров’яний тиск, розширюючи і розслабляючи кровоносні судини. Аргінін також важливий для багатьох органів, таких як легені, нирки, печінка, імунна і репродуктивна системи, і сприяє загоєнню ран. Кавун ― сезонна ягода, проте, якщо можете дозволити собі, взимку його можна купувати імпортований із Африки. Він заслужив свій власний день за неймовірні корисні властивості, які пропонує усім, хто пробує його куштувати.

3 серпня ― церковні свята:

Преподобного Симеона й Іоана;

Святого пророка Єзекиїла.

Преподобного Симеона й Іоана вшановують 3 серпня щороку. Святі жили в VI столітті в Сирії. Після подорожі до Єрусалима на свято Воздвиження Хреста Господнього вони вирішили присвятити своє життя Богу. Вони вибрали собі монастир під час подорожі через Йордан до святих місць. Симеон й Іоан прийняли постриг в монастирі св. Герасима. Вони вирушили даді в пустелю, щоб жити як самітники. Так Симеон і Іоанн прожили 29 років випробовуючи себе постом та молитвою. Після цього Бог покликав Симеона виїхати до міста Емесу і рятувати людей, творячи чудеса та навертаючи їх до християнства. За страждання в Ім’я Господа Христос нагородив святого даром передбачень, тоді Симеон побачив землетрус, який знищить Антіохію. У 590 році помер, а незабаром помер в пустелі і Іоанн.

Святого пророка Єзекиїла вшановують 3 серпня щороку. Зі святих текстів відомо, що пророк народився у 622 році до н.е у місті Сарир у сім’ї священика. У 25 років він потрапив у полон та був вивезений до Вавилону. Він потрапив у селище Тель-Авів. Після того, як йому були дані видіння від Господа, Єзекіїль в 592 році до н.е став пророком. Він почав адаптуватися, а як інші вигнані священники, почав згуртувати навколо себе євреїв. Скоро вони почали збиратися у нього вдома, щоб молитися. Це були прообрази сучасних синагог. За час свого життя він написав кілька святих трудів, один із яких увійшов до Старого завіту. Єзекиїл загинув через звинувачення влади начебно у беззаконні й був страчений солдатами.

3 серпня ― День ангела:

Щороку 3 серпня іменини святкують Георгій, Євген, Єгор, Іван, Петро, Роман, Семен, Теодор, Федір, Ян та Ганна.

3 серпня ― прикмети і традиції:

У народі Семена називали Літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір’ям, літо має закінчитися по обіді. У давнину говорили: «Яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною»

Ніч холодна ― до морозної і ранньої зими;

Туман ― восени буде тепло та сонячно.

Гроза ― до сирої осені;

Дрібні риби на поверхні води плескаються – до теплих і сонячним дням.

3 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Церква забороняє віруючим брати в руки гострі предмети, у тому числі ножі та виделки ― можна викликати конфлікти та біди.

Не можна робити важкої роботи, треба задуматися про своє життя та молитися Богу.

Не можна багато балакати під час роботи, сьогодні працювати треба буде мовчки.

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