Сергій Бабкін розповів, що йому пишуть хейтери після його виїзду з України

Сергій Бабкін розповів, що йому пишуть хейтери через виїзд з України

Музикант Сергій Бабкін активно підтримує ЗСУ та влаштовує благодійні концерти за кордоном на підтримку України. В інтерв’ю він розповів, як їхав з України, чи вдалося звикнути до нормального життя в Європі, та що йому сказали родичі з росії після вторгнення рашистів в Україну. Як живе музикант під час війни ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 15 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Фото ― instagram.com/babkin_official/

«Почалася війна. Ми були вдома у себе, коли був дуже близький вибух, і було чути, як земля осипається. Ми зібрали речі й поїхали в Дніпро. Звичайно, коли ми були в Дніпрі, постійно моторошно, постійна тривога і постійні новини ― спокою не було. Відчуття, що ти в безпеці ― не було. Коли туди прилетіло, ми вирішили їхати у Волинь. Близько біля готеля три ракети пролетіли. Я схопив малого, одягнув його, ми спустилися у бомбосховище. Згодом вирішили їхати за кордон. Як тільки перейшли кордон, старший заплакав, обіймав і казав: “Дякую вам, дякую, що я більше не чую цього”. А малий після вибуху в Кропивницькому почав заїкатися, і тільки два тижні тому став в нормі. Не заїкається», ― каже Бабкін.

Після того, як виїхали за кордон, родина зрозуміла, що у безпеці, і не відчули синдрому відкладеного життя.

«Було дуже важко сприймати, особливо коли всі сиділи з телефонами і з кожного гаджета йде звук криків, вибухів. Я навіть сказав: “Хлопці й дівчатка, давайте, спробуємо не постійно ЦЕ робити. Давайте щось робити ще”. Я дуже хотів почати грати благодійні концерти. Зіграв два концерти сам, а потім мені написала Олена Кравець. Вони збирають команду і хочуть разом працювати над проєктом “Доброго вечора, ми з України”. Я відразу: “Так! Коли? Я згоден. Коли їхати?” Бо хочу, дуже хочу. Мені це здалося якоюсь величезною справою, що я не сам», ― розповів музикант.

Через від’їзд Сергія Бабкіна за кордон з’явилися і недоброзичливці.

«Були одиниці, звичайно, це війна. І треба розуміти кожного. Якщо людина висловлює свою думку жорстоко, кидається і каже: “От ви там, а ми тут”, це треба розуміти. У якому становищі зараз знаходяться люди, які залишилися там. Ті, хто виїхав, ― не сидять. Не засовують свої д**и під кущами і не сидять сховавшись. Ні, я впевнений, що кожна людина, яка виїхала, ― працює і робить все на благо своєї країни. На кожному своєму виступі я казав, що відправляю всі гроші в Харків», ― зізнався співак.

Сергій Бабкін розказав, де знаходить сили триматися, коли чує про страшні бомбардування росіянами.

«Усі мої друзі, приятелі, знайомі, колеги живі, здорові. Вони працюють. Ми списуємося. Так, наш будинок цілий, але біля нього вже п’ять будинків немає. Дуже страшно, але я вірю ― в своє місто, у ЗСУ, у наших хлопців, які стоять там на передовій, стоять і боронять нашу землю», ― каже він.

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«Сьогодні для мене “хароший рускій” ― це той, хто поїхав з росії та не живе там. Вся рідня моя, всі тьотьки, дядьки, двоюрідні сестри, брати ― всі живуть там. І за час війни я не отримав від них жодного повідомлення. Рідні ― це моя кров, рідня ― вона мовчить. То, кого я там можу про щось просити? Три єдині стовпи, на які я опираюся ― це моя родина, віра в ЗСУ та нашу перемогу, і підтримка наших волонтерів», ― підкреслив Сергій Бабкін.

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