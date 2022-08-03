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Гороскоп на серпень 2022 року від Хаяла Алекперова: чого чекати кожному із знаків зодіаку

03.08.2022

Гороскоп на серпень 2022 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. Кому зірки обіцяють прибуток і виконання бажань, а хто має бути більш стриманим? Читайте гороскоп на серпень 2022 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Гороскоп на місяць – серпень 2022

Овни

Останній місяць літа для Овнів – час активної та продуктивної роботи. Зараз ви можете розриватися між великою кількістю завдань. Порада зірок – правильно побудувати пріоритети і не відволікатися на непотрібні завдання. Інакше є ризик припуститися помилки.

Тельці

У цей період Тельці зможуть впевнено поставити галочку навпроти запланованих справ. У вас є всі шанси досягти поставленої мети без перешкод і труднощів на шляху. Головне при цьому – подолати власну лінь.

Близнюки

Кінець літа для Близнюків – вдалий час, щоб взятися за вирішення тих справ, які ви довго відкладали у далеку скриньку. Наразі обставини будуть на вашому боці. Не проґавте вдалу можливість!

Раки

У цей період Ракам варто більш трепетно ​​ставитися до свого здоров’я. Є велика ймовірність загострення хронічних недуг. Наприкінці місяця зірки обіцяють приємні новини, пов’язані із сімейною сферою.

Леви

Останній місяць літа обіцяє Левам нові починання у професійній сфері діяльності. Швидше за все, ви нарешті візьметеся за проєкти, про які давно мріяли. У справах сімейних зірки радять частіше поступатися у суперечках рідним людям. Конфлікти зараз можуть спалахувати від найменшої іскри. А тому провокувати їх не варто.

Діви

Цей період для Дів – вдалий час, щоб розібратися у внутрішніх проблемах. Ви зможете подивитися по-новому не тільки на свої недоліки, але й знайти в собі сильні сторони, на які раніше не звертали уваги. Головне при цьому – дозволити собі відчувати та чути себе.

Терези

Намагайтеся не відкладати на потім ті справи, з якими можете впоратися вже сьогодні. Тому що в іншому випадку можете зіткнутися з критичною нестачею часу і, як наслідок, власною роздратуванням з цього приводу. Наприкінці серпня можливе підвищення у професійній сфері. Не пропустіть момент, щоб проявити себе.

Скорпіони

У цей період успіх буде на боці Скорпіонів. Навіть ті починання, які ви вважали наперед провальними, можуть здивувати вас успішним фіналом. А ось у побутовій сфері представникам знака варто бути обережнішими. Не поспішайте під час занять домашніми турботами – є ризик отримати травму.

Стрільці

Кінець літа для Стрільців – сприятливий період, щоб взятися за нові починання. На вашому шляху зустрінуться люди, які нададуть вам підтримку та направлять у потрібне русло. Головне при цьому – подолати свою впертість і більше дослухатися думки оточуючих.

Козероги

Цей період може бути досить конфліктним для Козерогів. Швидше за все, причиною цього стане нестабільний емоційний стан представників знака. Щоб не провокувати суперечки з оточуючими, зірки радять більше уваги приділяти собі. Спорт або заняття улюбленою справою – чудовий спосіб переключитися.

Водолії

У цей період Водолії можуть опинитися перед серйозним життєвим вибором. І перш, ніж прийняти його, постарайтеся добре все обміркувати. Притаманна вам імпульсивність може підштовхнути у довгому напрямку. А тому рада близьких буде зовсім не зайвою.

Риби

Наприкінці літа Рибам варто частіше дослухатися своєї інтуїції. Саме шосте почуття надасть вам правильну підказку. У той час як поради оточуючих можуть збивати з правильного шляху. Сімейна сфера порадує Риб гармонією. Зараз ви з близькими легко знайдете спільний знаменник навіть у спірних питаннях.

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