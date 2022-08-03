Ознаки депресії та як її лікувати

Депресія: ознаки та як лікувати

Депресія — це не просто поганий настрій або невдоволення собою. Депресія — це захворювання, при якому людина тривалий час відчуває себе пригніченою, втрачає інтерес до улюблених занять та не може виконувати повсякденну роботу. За даними ВООЗ, у всьому світі депресією страждають близько 300 мільйонів людей. А в Україні депресія — це один із найпоширеніших психічних розладів. Які ознаки депресії, а головне, як з нею впоратися — про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Якщо ви помітили, що поганий настрій в сукупності з мінімум п’ятьма із перелічених нижче симптомів зберігається понад два тижні, то, ймовірно, йдеться про клінічну депресію. Будьте уважні до такого стану, адже депресія може послабити стресостійкість та порушити нормальну життєдіяльність, і тим самим перейти у важчу форму.

Ознаки депресії:

пригнічений стан

втрата інтересу до життя та оточуючих людей

неможливість відчувати радість та задоволення

зменшення життєвої енергії, пасивність

тривожність і безпричинне хвилювання

низька концентрація уваги

труднощі в запам’ятовуванні

уповільнене мислення

втрата апетиту

сонливість або безсоння

втрата сексуального інтересу

низька самооцінка

почуття провини або відчаю

думки про самогубство

дратівливість та злість

песимізм, відчуття безнадійності

Причини депресії

Депресія виникає внаслідок сукупності різних соціальних, психологічних та біологічних факторів. Як правило, депресію провокують негативні події (безробіття, смерть близьких, стрес, психологічна травма). Також в деяких випадках простежується взаємозв’язок між депресією та фізичним здоров’ям: наприклад, серцево-судинні захворювання можуть викликати депресивний стан.

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Як вийти з депресії

Депресія може протікати в легкій, середній та важкій формі. Дві останні форми найчастіше вимагають медикаментозного лікування, але, крім цього, необхідно докладати зусиль та заручитися підтримкою близьких. Якщо ви підозрюєте, що страждаєте депресією, то слід дотримуватися таких рекомендацій психологів:

Поговоріть з другом, з людиною, якій довіряєте. Так ви зможете поділитися почуттями та відчуєте себе краще після бесіди. Зверніться по допомогу до фахівця. Перш за все відвідайте свого сімейного лікаря, який вже направить вас до вузькопрофільного спеціаліста: психолога, психотерапевта чи психіатра. Займайтеся справами, які приносили вам задоволення до депресії. Уникайте ізоляції та підтримуйте контакти з родиною і друзями. Займайтеся фізичними вправами. Піднімайте рівень своєї активності, починаючи з малих досягнень: коротка прогулянка, приготування їжі, миття посуду тощо. Дотримуйтеся звичного режиму харчування та сну. Прийміть той факт, що у вас, можливо, депресія, і відповідним чином скорегуйте свої очікування. В такому стані у вас може не бути сил для виконання звичного обсягу робіт. Не вживайте алкоголь, психотропні або наркотичні засоби, адже вони можуть посилити депресію. Якщо у вас з’явилися думки про самогубство, то негайно зверніться по допомогу до лікаря.

Як допомогти близькій людині впоратися з депресією

Запропонуйте свою допомогу. Вислухайте людини уважно, без осуду та насмішок. Почитайте про те, що таке депресія. Порадьте звернутися до фахівця, можете навіть разом піти на консультацію. Слідкуйте за курсом лікування. Якщо лікар прописав медикаменти, то допоможіть суворо дотримуватися курсу. Будьте терплячими, адже лікування депресії вимагає часу. Найчастіше поліпшення помітні лише через кілька тижнів. Допомагайте виконувати щоденні справи, дотримуватися режиму харчування і сну. Стимулюйте людину до фізичної активності та соціального життя. Радьте концентруватися тільки на позитивних моментах, а не на негативних. Не залишайте людину саму, якщо у неї з’явилися думки про суїцид.

Профілактика депресії

Щоб не допустити розвитку депресії, слід насамперед навчитися думати позитивно і в кожній ситуації знаходити хороші сторони. Якщо вам це не вдається, то не тримайте емоції в собі та поділіться переживаннями, думками або страхами з сім’єю, друзями або психологами.

Не намагайтеся всім догодити, ставте собі посильні завдання і відокремлюйте роботу від відпочинку.

Ведіть активний спосіб життя і займайтеся спортом разом зі своєю сім’єю.

Будьте соціально активними та частіше спілкуйтеся.

Відмовтеся від алкоголю і наркотиків.

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Пам’ятайте, що депресія — це досить поширена проблема, яка може торкнутися кожного. Але головне, що з нею цілком можна впоратися і повернутися до колишнього життя з хорошим самопочуттям.

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