2 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 2 серпня

2 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих днів і серед них пам’ятна дата — Міжнародний день пам’яті геноциду ромів. Крім того, 2 серпня вшановують пророка Іллю. Які свята 2 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

2 серпня ― пам’ятні дати:

Міжнародний день пам’яті геноциду ромів відзначають щороку 2 серпня. Ця пам’ятна дата встановлена Прокламацією Міжнародної ради пам’яті геноциду ромів, яка була ухвалена 23 листопада 1996 р. лідерами ромських організацій 10 країн Європи та Сполучених Штатів Америки на конференції «Геноцид — Пам’ять — Надія», що відбулася в Освенцимі 21 — 23 листопада 1996 р. Вважається, що протягом Другої світової від репресій які призвели до геноциду ромів, загинуло більше 600 тисяч ромів. За різними дослідженнями їх число перевищує мільйон. Пам’ятний день пов’язаний із тим, що у ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау у газових камерах було знищено 2897 циган із 23 тисяч, які туди були доставлені протягом усієї війни. Протягом Другої світової на території України окупаційним режимом було знищено близько 20 тисяч ромів разом із бійцями УПА та партизанами. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 8 жовтня 2004 р. № 2085-IV «Про відзначення Міжнародного дня геноциду ромів» Міжнародний день пам’яті про геноцид ромів в Україні відзначається на державному рівні.

2 серпня ― церковні свята:

Іллін день святкують 2 серпня щороку. Пророк Ілля став одним з найпопулярніших святих в народі. Пророк Ілля жив 900 років до н.е. Вважається що Ілля з дитинства дотримувався строгого посту і проводив дні і ночі в блаженній молитві. Він начебто жив у самому Ізраїлі ще до християнства. Пророк Ілля оголосив язичникам, що в покарання за їх релігію довгі роки не буде ні дощу, ні роси на землі, а посуху зможе зупинити лише щира молитва і покаяння язичників. Коли настала посуха й голод, пророк зробив багато чудес — давав їжу і воду віруючим і воскрешав померлих. Він чудом уникнув смерті від солдат ― дружина імператора наказала їм вбити Іллю. Пророк зумів уникнути такої смерті і став жити безлюдником, поки Господь забрав його на небо у вогняній колісниці.

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2 серпня ― День ангела:

Щороку 2 серпня іменини святкують Аарон, Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Єгор, Юхим, Ібрагім, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Теодор, Тихін, Федір та Ян.

2 серпня ― прикмети і традиції:

З Ільїна дня ніч довга, а вода прохолодна.

Багато білих грибів в лісах — до хорошого врожаю.

По Іллі і сонце по гіллі.

Іллін День припадає на день вшанування Перуна у слов’ян у Київський Русі. Дуже багато прикмет пов’язані із дощем, громом та блискавкою.

Минув Ілля ― чекай гнилля.

2 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

2 серпня не можна дивитися в дзеркало. У цю дату, за давніми віруваннями, дзеркало може витягнути з вас позитивну енергію.

Не можна купатися на Іллю та після свята, бо русалки заберуть.

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