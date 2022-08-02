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Суп-пюре із кабачків: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

02.08.2022

Суп-пюре з кабачків – неймовірно смачна та ніжна літня страва, яка сподобається  всім членам сім’ї. Вона дуже проста у приготуванні та потребує бюджетного набору продуктів, які знайдуться на кожній кухні. Пропонуємо вашій увазі рецепт супу-пюре з кабачків від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.

Як приготувати суп-пюре з кабачків: рецепт покроково

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Інгредієнти:

  • молоді кабачки 4 шт.
  • картопля 2 шт.
  • морква 2 шт.
  • цибуля ріпчаста 1 шт.
  • часник 2 зубчики
  • олія 2 ст. л.
  • вершки 20% 200 мл
  • курячий бульйон 1 л
  • грінки 10 шт.
  • сіль за смаком
  • перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

  1. Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю.
  2. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею.
  3. Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.
  4. Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.
  5. Розігрійте вершки.
  6. Злийте бульйон в окрему ємність.
  7. Збийте овочі блендером до стану пюре.
  8. Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.
  9. Прогрійте суп, постійно помішуючи.
  10. Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.
  11. Підсмажте грінки на сухій сковороді.
  12. Подавайте суп із грінками.

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