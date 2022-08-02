Місячний посівний календар садівника-городника на серпень 2022 року

Повний посівний календар на серпень:

2-6 серпня: на початку серпня ще можна встигнути посадити в теплиці скоростиглі сорти деяких рослин: редиски, кропу, шпинату, щавлю, салату, пекінської капусти тощо.

Місяць-молодик сприятиме гарному росту та соковитості плодів, тож осінню ти подякуєш собі за плідну працю наприкінці літа.

9-10 серпня: під час опуклого місяця варто потурбуватись про свої довговічні рослини: квіти попересаджувати, добре полити та підживити добривами.

Утім використовуй натуральні добрива без отрутохімікатів, які можуть нашкодити твоєму саду та городі.

13-14 серпня: зазвичай у серпні природа дарує багато рясних дощів, після яких бур’яни проростають з новою силою.

Тож середина місяця після повні — чудовий час, щоб розібратись з рослинами-шкідниками, які заважають іншим культурам.

17-19 серпня: у серпні садівники збирають плоди та насолоджуються багатим врожаєм. У цей час добре родять кісточкові та зерняткові дерева, цибуля, часник, помідори, картопля, морква тощо.

Тож у ці дні на городі тобі точно буде чим зайнятись.

22-24 серпня: після збору врожаю спорожнілі грядки потрібно заповнити сидератами: люпином, гречкою, фацелією тощо.

Це дозволить покращити якість ґрунту, збагатити його поживними елементами та підготувати до нового посівного сезону навесні.

30-31 серпня: в останні дні літа подбай про здоров’я своїх рослин та зроби для них профілактику захворювань та шкідників.

Не варто чекати перших ознак в’ялості, оброби дерева та багаторічні рослини спеціальними захисними препаратами.

У несприятливі дні в серпні краще зайнятись підготовкою місця для зберігання врожаю та консервацією овочів на зиму.

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