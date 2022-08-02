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Фаршировані кабачки: покроковий рецепт від учасника «МастерШеф»

02.08.2022

Фаршировані кабачки – проста, але дуже смачна страва, приготувати яку зможе кожен. Ця страва порадує навіть найзатятішого гурмана та прикрасить навіть ваш святковий стіл. Пропонуємо скористатися рецептом фаршированих кабачків від учасника «МастерШеф. Професіонали» Дмитра Касапа.

Як приготувати фаршировані кабачки: рецепт покроково

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Інгредієнти (на 20 шт.):

  • 1 великий кабачок – 500 г

Для фаршу:

  • 1 куряче філе (250 г)
  • 100 г твердого сиру
  • 1 сире яйце
  • 2 ст. л. сухої манки
  • 0,5 ч. л. солі
  • Кілька дрібок чорного перцю

Для обсмажування:

  • 200 г борошна
  • 2 сирих яйця
  • Кілька дрібок  солі
  • Рослинна олія для смаження

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Приготування:

  1. Кабачок помити, почистити від шкірки, нарізати кружальцями ​​завтовшки 1 см.  
  2. За допомогою маленької чарки вирізати серединки (вони в приготуванні не знадобляться, їх можна підсмажити, як звичайні кабачки в борошні).  
  3. Кабачки посипати 0,5 ч. л. солі. Перемішати, залишити на 10 хвилин, вони повинні випустити сік, який треба злити.  

Приготування фаршу:

  1. Сир подрібнити в процесорі або натерти на тертці.  
  2. Куряче філе очистити від плівок і жиру, пропустити через м’ясорубку або подрібнити в процесорі.  
  3. З’єднати м’ясо та сир.  
  4. Додати 1 яйце, висипати всю манку.  
  5. Посолити, поперчити, гарненько перемішати. Можна також додати улюблені спеції або ароматні трави (орегано, базилік).  
  6. 2 яйця розбити в мисочку, посолити, трохи збити виделкою.  
  7. Нафарширувати шайбочки кабачків м’ясним фаршем. Для цього необхідно відщипнути мокрою рукою шматочок фаршу, розміром зі столову ложку, помістити в серединку кабачка та розрівняти мокрою долонею. Фарш не повинен сильно виступати за краї.  
  8. Кожну нафаршировану пластинку потрібно обваляти в борошні.  
  9. Занурити в яйця.  
  10. Викласти на добре розігріту та политу олією пательню.  
  11. Смажити 34 хвилини на середньому вогні до зарум’янювання.  
  12. Перевернути та смажити ще 34 хвилини.  
  13. Викласти на тарілку,застелену паперовою серветкою, щоб прибрати зайвий жир.  

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