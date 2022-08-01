З 1 серпня в Україні антибіотики продаватимуть лише за е-рецептом

В Україні починають продавати антибіотики за е-рецептами

З понеділка, 1 серпня, в Україні почнуть запроваджувати електронні рецепти на антибіотики. Це перший крок у боротьбі з антибіотикорезистентністю, спричиненою нераціональним використанням антибіотиків без призначення, повідомляють у МОЗ України. На тимчасово окупованих територіях та в зоні ведення бойових дій відпуск антибіотиків здійснюватиметься без рецепта лікаря.

«Зараз запуск е-рецепту на антимікробні препарати проводиться в рамках перехідного періоду. Це означає, що лікарі, які поки не працюють в електронній системі охорони здоров’я, будуть виписувати пацієнтові паперовий рецепт. Однак ця норма діятиме до кінця року. Зауважимо, що рецепт на антибіотики не є чимось новим. Відтепер додається новий цифровий інструмент», — зазначають у міністерстві.

Повідомляється також, що через збройну воєнну агресію на тимчасово окупованих територіях і в зоні ведення бойових дій відпуск антибіотиків здійснюватиметься без рецепта лікаря.

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