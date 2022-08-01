Sit like a girl: українські зірки підтримали Олену Зеленську у флешмобі

Олена Зеленська дала відверте інтерв’ю виданню Vogue та стала у кадр до відомої фотографині Енні Лейбовіц. Обкладинка викликала різні емоції у суспільства. Проте вже на підтримку у мережі набирає популярності флешмоб #sitlikeagirl, ініціатором якого стала популярний історик моди, fashion-критик та журналіст Зоя Звиняцковська. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

Фото ― Vogue Magazine, instagram.com/annieleibovitz/ Annie Leibovitz

Дружина президента України Олена Зеленська в кінці липня з‘явилася на обкладинці всесвітньо відомого журналу Vogue, для якого розповіла подробиці життя та своєї роботи Першої леді під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також Зеленська відверто говорила про речі, якими багато хто цікавився з 24 лютого.

Для фотосесії вона вибрала простий та елегантний наряд із сорочки та брюк українських виробників. На фото, яке стало обкладинкою журналу, Олена Зеленська сидить на сходинках ОП, на задньому плані можна побачити мішки з барикад. Проте її поза викликала здивування та навіть обурення декого ― мовляв, сидіти з розставленими ногами жінка не може.

У відповідь на це Україною прокотився флешмоб #SitLikeaGirl, на якому жінки ― із супермаркетів та різних служб та установ фотографувалися на сходах у аналогічній позі, щоб нагадати, як може сидіти порядка жінка, і чи варто їй вказувати, як їй поводитися взагалі.

Більше на тему: Традиції, історія, пісні та навіть борщ: що росія вкрала в України окрім унітазів та собачих будок?

Ініціаторка флешмобу Зоя Звиняцковська запропонувала показати, як треба порядній жінці сидіти на сходах:

«Я не думала, що це все настільки палатиме. Вже американці питають, що там в нас з фоткою дружини президента, і їм цитують мій пост, щоб пояснити. Я зовсім не фанатка Олени Зеленської якщо що, але мене дуже вкурвило оце “як вона сидить?!” тому пропоную флешмоб #sitlikeagirl — давайте покажемо, врешті решт, як треба ото порядній жінці сидіти на сходах», ― підписала вона пост із фото на сходах.

Після цього флешмоб підхопили і знаменитості.

Наприклад, переможниця «Холостяка»-9 Даша Квіткова:

Актриса та телеведуча Лілія Ребрик:

Шефкухарка та суддя «МастерШеф» Ольга Мартиновська:

Співачка Джамала:

Співачка та суддя «Х-Фактору» Настя Каменських:

Переглянути цей допис в Instagram

Актриса та перша українська «Холостячка» Ксенія Мішина:

«У центрі скандалу прекрасна Олена Зеленська. В об’єктиві фотографа, яка за життя стала легендою, в одному з найвпливовіших світових медіа! Над зйомкою працювали українські фахівці, ідея ілюструє всьому світу те, що відбувається, тонко передає реальність, але цього блін недостатньо????! Недостатньо, щоб ви виявили трохи поваги, трохи підтримки?⠀ Час припинити це! Ви ж не спілкуєтеся так наживо з людьми? Що ви сказали, зустрівшись з такою людиною наживо?! Чому не ведете себе так же?! Досить булити своїх же! Я говоритиму про це, поки в нашому суспільстві це стане неприпустимим! Я перестану тільки тоді, коли всі зрозуміють і визнають нарешті, що обговорювати такі речі, як неідеальна поза чи макіяж це минулий день. Дивіться у глибину речей, у суть і тоді ми маємо шанси на найкращий сценарій #sitlikeagirl», ― пише Мішина.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.