30 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 30 липня

30 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Крім того, 30 липня вшановують Марину Антіохійську. Які свята 30 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – Pixaby.com

30 липня ― свята:

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми;

Міжнародний день дружби;

Мусульманський Новий рік;

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми відзначають 30 липня щороку. Рабство та кріпатство відмінили, проте в 21 столітті продовжує існувати неофіційна форма рабства. Торгівля людьми спонукає сучасне рабство до існування. Рабство та експлуатація людей не тільк порушує права людини, існує система міжнародних договорів та спецслужби на національних та міжнародних рівнях, які займаються боротьбою із торгівлею людьми, торгівлею органів, сексуальним та трудовим рабством. Як і століття тому, торговці викрадають чоловіків, жінок та дітей, заманюють роботою за кордоном, а потім захоплюють та продають. За даними ООН, десятки мільйонів людей у світі зараз у рабстві, лише одиницям вдається втекти. Зазвичай, за работоргівлю засуджують на довічне ув’язнення або страту, якщо вона ще діє в країні.

Міжнародний день дружби святкують щороку 30 липня. Цей день проголошено святом Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року (Резолюція A / RES / 65/275) на 65-ій сесії. ООН в коментарі пропонує усім незалежно від раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації або кордонів консолідуватися заради миру та дружби.

«Хоч би яка була причина ворожнечі і збройного насильства, які б могутні сили стояли за ними, людський дух може бути набагато сильніше. Наш священний обов’язок полягає в тому, щоб забезпечити його торжество. У ці важкі і непередбачувані часи вкрай важливо простягнути один одному руки з тим, щоб не допустити виникнення конфліктів і закласти довговічний фундамент міцного миру», ― вказано в тексті.

До речі, не всі країни святкують 30 липня. Деякі країни, як Індія, святкують День дружби в першу неділю серпня. У Непалі День дружби відзначається 30 липня кожного року. В Оберліні, штат Огайо, День дружби відзначається 9 квітня кожного року.

Мусульманський Новий Рік в 2022 році відзначають 30 липня. Ще його називають Арабський Новий рік, Ісламський Новий Рік або Новий Рік Хіджри ― свято початку року за ісламським календарем, яке відзначають звечора 30 липня. Новий Рік ― це перший день місяця мухаррам. Проте, мусульмани, на відміну від християн або представників інших релігій, не вважають Новий Рік святом. У більшості ісламських країн в мечетях лише читають проповідь про Хіджру. Мусульманський календар менший за християнський на 11-12 днів, тому дата Нового Року відповідно «плаває». Мусульмани не святкують ні свій Новий рік, ні християнський, оскільки не вважають його святом, а святкування 31 грудня―1 січня вважають порушенням заповіді єдинобожжя.

30 липня ― церковні свята:

Святу великомученицю Марину вшановують 30 липня щороку. Мучениця марина жила в Антіохії в 3 столітті н.е. й була християнкою під час гонінь. Вона була донькою відомого жерця, проте її мати померла, коли дочка була маленькою, а її нянею таємна християнка. Вона й навчила Марину у християнстві, наперекір волі батька. Під час гонінь за імператора Діоклетіана вона відмовила у шлюбі Префекту Олівію, який звернувся до громадського суду. Там Марина відмовилася вклонитися язичницьким богам, чим і видала себе. Її засудили до страти, проте Марина не згоріла на вогнищі та не зварилася живцем в окропі. Тоді їй вирішили відрубати голову. У католицькій церкві Марину називають Маргаритою. Мощі святої зберігаються в різних частинах Європи — Римі, Монтеф’ясконе, Брюсселі, Брюгге, Парижі тощо. У Київській Русі Марину вважали дочкою морського владики, якій набридло жити в холодній воді й вона втекла на землю. Батько розгнівався на це й досі намагається схопити доньку. Марина ― покровителька Вагітних жінок.

30 липня ― День ангела:

Щороку іменини 30 липня святкують Вероніка, Іринарх, Лазар, Леонід, Марина та Маргарита.

30 липня ― прикмети і традиції:

У народі свята Марина асоціювалася з великою водою, точніше з великим дощем, проте це не заважає людям називати день «Вогняної Марини».

Зірниці блакитні – буде багато горіхів;

Сон з 29 на 30 липня виповниться через декілька місяців, він вважається віщим.

На столі сьогодні повинна бути рибна страва.

30 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Давні слов’яни вважали, що в цей день не можна дивитися на зірниці.

Не можна важко працювати, якщо від цього не залежить ваше виживання.

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