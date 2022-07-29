29 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 29 липня

29 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Крім того, 29 липня вшановують Священномученика Атеногена та його учнів. Які свята 29 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – facebook.com/GeneralStaff.ua

29 липня ― свята:

День Сил спеціальних операцій Збройних сил України;

День системного адміністратора;

День Сил спеціальних операцій Збройних сил України відзначають щороку 29 липня. Свято створено в Україні згідно з Указом Президента України «Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» від 26 липня 2016 року № 311/2016. Метою створення свята був подальший розвиток національних військових традицій, враховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави. Сили спеціальних операцій використовувалися на адмінкордоні Херсонської області та Криму, який з 2014 року окупований росією. Та на Донбасі, де окуповані росією території Донецької та Луганської областей. На Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, покладені досить специфічні завдання, в числі яких і участь у відновленні територіальної цілісності країни. 24 лютого 2022 року на Донбасі та на Північному Причорномор’ї ССО та прикордонники першими протистояли російським окупантам, які прийшли знищувати українців. Значення ССО та їх внесок у цілісність та незалежність України неможливо переоцінити.

День системного адміністратора святкують 29 липня щороку. Святкування було започатковано у 2000 році Тедом Кекатосом. Кекатоса надихнула реклама в журналі Hewlett-Packard , в якій вдячні колеги дарують системному адміністратору квіти та кошики з фруктами за встановлення нових принтерів. Цьому неофіційном професійному святу присвячений сайт, і навіть не один. Офіційний веб-сайт SysAdmin Day містить багато пропозицій щодо правильного святкування. Найчастіше рекомендують купувати сисадмінам торт і морозиво. Є багато міжнародних сайтів, які також присвячують себе цьому святу. Працівники ІТ-сфери щедрі на різноманітні конкурси та знижки до Дня сисадміна.

29 липня ― церковні свята:

Священномученика Атеногена та 10 його учнів вшановують 29 липня щороку. Усі вони постраждали за віру під час гонінь в Севастії. Правитель Філомарх влаштував свято на честь богів та наказав усім жителям готувати дари для богів. Проте, він дізнався, що серед населення були християни ― вони відмовилися поклонятися язичницьким богам. Тоді він просто наказав бити усіх людей, які прийшли. Після інциденту Філомарх наказав знайти, хто розповсюджує християнство серед його підданих. Це виявився місцевий єпископ Атеноген, якого схопили разом і його 10 учнями, й жорстоко покарали та вбили.

В народі це свято отримало різні назви: Афіноген, Афіногенів день, зажинки. В ці дні спадала спека, вночі ставало прохолодніше.

29 липня ― День ангела:

Щороку 29 липня іменини святкують Алевтіна, Афіноген, Валентин, Ізмаїл, Євген, Мануїл, Павло та Юлій.

29 липня ― прикмети і традиції:

На Афіногенів день вірили, що птиці починали сумувати й думати про осінь та те, що скоро треба буде летіти в теплі місця.

Вважалося, що 29 липня по лісу ходить Зоря й підбирає пташине пір’я.

Афіногенів день вважався початком жнив.

Зерна з першого снопа вважалися цілющими для людей та тварин.

Кілька участків на полі залишали не пожатими ― це була жертва давнім слов’янським богам. Якщо не принести їм жертву, наступного року не буде врожаю.

29 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Сьогодні краще не ходити до лісу, аби не потривожити Зорю.

Не можна рубати дрова.

Не можна полювати.

Не можна збирати гриби, ягоди у лісі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.