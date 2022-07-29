Неймовірна правда про українців: Що росія вкрала в українців – традиції та не лише | Все буде добре

Традиції, історія, пісні та навіть борщ: що росія вкрала в України окрім унітазів та собачих будок?

Під час повномасштабного вторгнення в Україну, росія показала істинне лице всьому світу, який тепер знає, як російські солдати крали в українців пральні машини, унітази та собачі будки. А завдяки їх пропаганді відомо, що росіяни здатні лише відбирати те, що їм сподобалося, а згодом видавати за своє. Оригінальні твори та пам’ятки культури і архітектури вони знищують. Що вкрала росія в України ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 15 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.





Окупанти з росії від початку повномасштабного вторгнення крали в Україні абсолютно все. Особливо багато мародерства було зафіксовано під Києвом та у Київській області, де вони стояли облогою. Росіяни крали собачі будки, жіночу білизну, взуття, електроніку та вихвалялися цим перед своїми родинами.

«Я тут маленько ета, подукрал. Не знаю, там пробники, правда», ― говорить орк у розмові з дружиною, яку записали спецслужби України.

Проте, історія із викраденням, насправді триває сотні років ― росія крала українську історію, українські страви, українські традиції, та навіть українську творчість. Усе це в односторонньому порядку називалося «руззьким».

Війна за борщ із росією почалася в травні 2019 році. На сторінкі МЗС росії у Twitter з’явився пост, у якому говорилося: «Вічна класика, борщ ― одна з найвідоміших і найулюбленіших російських страв і символ національної кухні».

Одним із найпалкіших поборників за символ української кухні став Євген Клопотенко, який їздив містами та селами України, опитував людей у пошуках рецептів борщу та документував його передачу із покоління у покоління.

«Ми склали таблицю, де написали основні інгредієнти, які використовуються. Вказали, що перші спогади про борщ також були в Україні. Зауважили, що у нас вислів є “не переборщи” та інші. Такого формату речі ― описали все, із чи ми стикаємося кожного дня, і наскільки це для нас важливо», ― розповів Євген.

1 липня ЮНЕСКО внесла український борщ до списку української нематеріальної спадщини, після чого росія вже не зможе приписувати собі його як національну страву.

Пісні, які росіяни співають під чарку з покоління у покоління, насправді українські. Якщо перевірити, то росія краде українські пісні та присвоює собі авторство протягом десятиліть.

Наприклад пісня «Вот кто-то с горочки спустился», з якою Надія Бабкіна роз’їжджає містами, насправді український народний романс 19 століття «В саду осіннім айстри білі».

Пісня, якою пишаються росіяни «Любо, братцы, любо», в оригіналі ― українська. Й не дивно, бо 98% її виконавців ― воїнів та сторонників Нестора Махна були українцями.

Супер-хіт «Дым сигарет с ментолом», без якого не обходилася жодна дискотека також вкрадена. Авторство над музикою та словами присвоїв собі виходець з Донеччини лідер гурту «Нэнси», Анатолій Бондаренко. Проте, це відома на всю західну Україну весільна пісня «Плаття твоє із ситцю».

Музику одної і пісень-мотиваторів у боротьбі з нацистською Німеччино, «Вставай страна огромная», теж поцупили в українців.

«Текст її нібито написав російський поет Василій Лєбедєв-Кумач. І це справді так ― він написав ці слова. А от мелодія ― вкрадена. Мелодія народилася значно раніше ― 1919 року у лавах криворізьких повстанців УНР. І називається ця пісня “Повстань, народе мій”», ― каже український письменник Юрій Андрухович.

Українські продюсери кажуть, що нічого дивного тут немає, бо росіяни тільки й здатні, що на ганебне викрадення чужої творчості. Фантазії придумати щось своє у них завжди бракувало. Стосується це не тільки старих пісень, але й сучасних ― так нагло, як вони вдерлися на українські землі, росіяни крадуть і наші популярні хіти.

Наприклад, рашисти вкрали легендарну пісню «Скрябіна» «Мам», ще й зняли на неї кліп про російських солдат.

«Рашисти вкрали пісню Скрябіна “Мам”. Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми вонючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівняно», ― пише радіовеучий Слава Дьомін.

Росіяни навіть спробували вкрасти «Червону руту», однак у их не вистачило словарного запасу, щоб перекласти назву та текст. Випустив пісню від свого імені співак Олександр Грін.

Співачка Христина Соловій повідомила, що росіяни вкрали її пісню «Тримай», яку Паша Ізотов поцупив взагалі мовчки. Він поцупив приспів, спотворивши голос та додав туди свого репу.

«Тактика цих істот і стратегія дуже нагадують ту, що зараз використовує їхній фюрер. Це: “Мені подобається щось, значить можна взяти і сказати, що це моє”. І ще й підписати. Тобто, вони звернулися до моєї юристки і захотіли просто “очистити права” ― саме так це прозвучало. Про це навіть мови не могло бути», ― розповіла Христина Соловій.

Росіяни цілеспрямовано знищують український культурний генофонд, і під час повномасштабного вторгнення роблять це майже напоказ.

Драмтеатр у Маріуполі, Національний музей Сковороди на Харківщині, Святогірська Лавра на Донеччині, Історико-краєзнавчий музей в Іванково під Києвом. Картини Марії Примаченко, які були там, вдалося врятувати.

А картина Примаченко із приватної колекції пішла на допомогу Україні ― Сергій Притула продав її на аукціоні за 500 тисяч доларів.

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