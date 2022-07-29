Кукурудза в духовці: покроковий рецепт

Кукурудза в духовці: рецепт від учасника «МастерШеф»

Як приготувати кукурудзу в духовці? Учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом. Покроковий рецепт кукурудзи в духовці читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

кукурудза

вершкове масло — по 20 г на початок,

петрушка — невеликий пучок

кріп — невеликий пучок

сіль, перець — за смаком

спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) — за смаком

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Приготування:

Чистимо кукурудзу. Робимо суміш з масла, дрібно посіченої зелені, солі і перцю. Готовою сумішшю ретельно обмазуємо кукурудзу. Загортаємо кожен качан в фольгу і потім ще в пекарській папір. Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Смачного!

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