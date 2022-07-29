Кукурудза в духовці: покроковий рецепт

Кукурудза в духовці: рецепт від учасника «МастерШеф»
Як приготувати кукурудзу в духовці? Учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом. Покроковий рецепт кукурудзи в духовці читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- кукурудза
- вершкове масло — по 20 г на початок,
- петрушка — невеликий пучок
- кріп — невеликий пучок
- сіль, перець — за смаком
- спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) — за смаком
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Приготування:
- Чистимо кукурудзу.
- Робимо суміш з масла, дрібно посіченої зелені, солі і перцю.
- Готовою сумішшю ретельно обмазуємо кукурудзу.
- Загортаємо кожен качан в фольгу і потім ще в пекарській папір.
- Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
Смачного!
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