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Як приготувати ванільне морозиво вдома: рецепт від учасника «МастерШеф»

29.07.2022

Які ласощі найкраще смакують влітку? Звичайно ж, морозиво! Як зробити ванільне морозиво в домашніх умовах? А готувати його дуже легко і просто, до того ж вам знадобляться лише чотири інгредієнти. Простий рецепт домашнього ванільного морозива від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта знайдете в нашому матеріалі.

ball of vanilla ice cream on a plate

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Інгредієнти:

  • вершки жирністю 33−35% — 1 л
  • цукрова пудра — 170 г
  • яєчні жовтки — 8 шт.
  • стручки ванілі — 2 шт.

Приготування:

  1. Стручки ванілі розкрити і гострим ножем дістати зерна.
  2. У каструлю влити вершки, додати зерна і стручки ванілі. Помішуючи, проварити до появи перших бульбашок.
  3. Жовтки збити з цукровою пудрою до стану щільної маси.
  4. Поступово влити до жовтків частину теплих (не гарячих) вершків і перемішати.
  5. На мінімальному вогні довести масу до кипіння, постійно помішуючи. Щойно вона загусне, зняти з вогню і дати охолонути.
  6. Перелити вершкову масу в контейнер і поставити в холодильник на 6−8 год. Щогодини морозиво потрібно перемішувати дерев’яною ложкою.

Смачного!

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