Як приготувати домашнє морозиво? 5 простих рецептів

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Домашнє морозиво: топ-5 простих рецептів

29.07.2022

Як приготувати домашнє морозиво з полуницею, бананом, апельсином, лимоном або ківі? З йогуртом або вершками – топ-5 простих рецептів від експертів Все буде добре, як приготувати морозиво в домашніх умовах, в нашому матеріалі.

Вершкове морозиво з полуницею

Strawberry ice cream

За таким рецептом можна легко заготовити ціле відерце смачного домашнього морозива.

  • Вершки жирні – 350 мл
  • Молоко – 250 мл
  • Полуниця – 600 г
  • Цукор – 150 г
  • Яєчний жовток – 6 шт.

Приготування:

  1. У каструлі довести до кипіння вершки і молоко і відразу ж вимкнути.
  2. Відсипати 120 г цукру, змішати його з жовтками і збити вінчиком до отримання повітряної маси.
  3. Поступово, перемішуючи вінчиком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою.
  4. Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку.
  5. Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік.
  6. Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом із соком і перемішати.

Більше на тему: Морозиво з банана і кефіру –  рецепт

Морозиво з бананом

Vanilla ice cream with walnuts,banana and caramel.

Інгредієнти в цьому рецепті розраховані на одну порцію! Пропорційно збільшуйте кількість продуктів з розрахунку на кількість членів сім’ї або гостей.

  • Домашній йогурт – 4 ст. л.
  • Банан – 0,5 шт.
  • Ківі – 1 шт.
  • Ананас шматочками – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Очистити ківі і банан від шкірки.
  2. Шматочки ананаса заморозити.
  3. Всі інгредієнти змішати за допомогою блендера.
  4. Розлити у форми або чашки і поставити в морозильну камеру на 1–2 години.

Більше на тему: Банановий коктейль – рецепти з молоком або морозивом, в блендері або без блендера

Сорбет з ківі

Ice cream with mint

Найпростіший рецепт морозива з ківі, який можна уявити. Інгредієнти розраховані на 4 порції.

  • Ківі – 6 шт.
  • Цукор – півсклянки
  • Крижана вода – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Очистити ківі, нарізати і відправити заморожувати на 2–3 години.
  2. Перебити ківі в блендері з цукром, поступово вливаючи крижану воду. За консистенцією морозиво має бути м’яким.
  3. Охолодити готову суміш в морозильній камері.

Більше на тему: Домашні коктейлі для схуднення – рецепти корисних напоїв

Апельсинове морозиво в домашніх умовах

Orange Sorbet

У багатьох рецептах пропонують просто додати апельсин до вершкового морозива, а ви приготуйте домашнє йогуртове. Інгредієнти на цілих 8 порцій!

  • Йогурт – 250 г
  • М’якоть апельсина – 300 г
  • Апельсиновий сік – 100 г
  • Цукор – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Ретельно почистити апельсини, видалити цедру і плівочки дольок.
  2. Змішати всі зазначені інгредієнти в блендері до густоти і однорідності.
  3. Помістити у формочки і відправити в морозильну камеру на 2–3 години.

Лимонне домашнє морозиво з вершків

Lemon sorbet

Інгредієнти на 4 порції.

  • Вершки 33% – 500 мл
  • Вода – 450 мл
  • Лимон – 2 шт.
  • Цукрова пудра – 300 г

Приготування:

  1. Натерти цедру. Цедру і цукрову пудру залити водою і варити 20 хвилин.
  2. Дістати з лимонів м’якоть і перебити в блендері до однорідності.
  3. Змішати з остиглою сумішшю цукру і цедри.
  4. Збити вершки. Тонкою цівкою влити у вершки лимонну масу, помішуючи.
  5. Поставити крем в морозилку і перемішувати щогодини, поки зовсім не замерзне.

Обирайте домашнє морозиво до смаку і тіште себе, рідних і друзів.

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