Страви з баклажанів: що приготувати

Страви з баклажанів: топ-5 найсмачніших рецептів

Сезон баклажанів у розпалі! Головне озброїтися кулінарними рецептами і встигнути поласувати усіма найулюбленішими стравами. Які страви з баклажанів можна приготувати? Ми підготували для вас топ-5 найсмачніших рецептів страв із баклажанів від експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди. Детальніше – в нашому матеріалі.

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Рататуй

Інгредієнти:

баклажани – два середніх (0,5 кг)

кабачки – два середніх (0,5 кг)

помідори – 0,5 кг

Для соусу:

болгарський перець – 2 шт.

помідори – 350 г

цибуля – 200 г

чебрець – 2 гілочки

2 гілочки сіль

олія

Для заправки:

часник – 2-3 зубчики

олія – 4 ст. л.

зелень за смаком

сіль

перець

Спосіб приготування:

Баклажани нарізаємо тонкими кружечками. Щоб прибрати гіркоту, їх потрібно посолити, залишити на 30 хвилин, потім промити в холодній воді і віджати. Готуємо соус: болгарські перці викладаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин при 180 градусах. Поки шкірка не почне чорніти. Готовий перець загортаємо в харчову плівку або пакет і залишаємо остигати. Очищаємо перці від шкірки, видаляємо насіння і нарізаємо дрібними кубиками. Дрібно нарізаємо цибулю і часник. Помідори очищаємо від шкірки і також нарізаємо кубиками. На олії обсмажуємо цибулю, додаємо перець і смажимо 2-3 хвилини. Додаємо помідори й тушкуємо 5-7 хвилин, поки соус не почне густіти. Подрібнити овочеву суміш у блендері, додавши листочки чебрецю (за бажанням). Соус вилити рівним шаром у форму, в якій буде запікатися рататуй. Кабачки і помідори нарізаємо тонкими кружечками. У форму, чергуючи, викладаємо баклажани, кабачки і помідори. Щоб приготувати заправку, зелень дрібно нарізаємо, змішуємо з дрібно нарізаним часником і олією. Солимо, перчимо. Поливаємо страву заправкою, накриваємо фольгою і відправляємо її в духовку, розігріту до 180 градусів, на годину.

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Баклажани з горіхами по-грузинськи

Інгредієнти:

баклажани – 1 кг

волоські горіхи – 100 г

зелень – кінза, петрушка

часник – за смаком

томатна паста – 250 г

майонез – 200 г

сметана – 1 ст. л.

сіль

перець

олія

Спосіб приготування:

Баклажани нарізаємо кружечками, товщиною 1 см. Щоб вони не були гіркими, солимо і залишаємо їх на півгодини. Подрібнюємо горіхи. Смажимо баклажани на олії. Після смаження викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. У мисочці змішуємо томатну пасту, майонез і сметану. Додаємо туди дрібно нарізані часник, зелень і подрібнені горіхи. Пасту намазуємо на баклажани і залишаємо їх на нічь. При подачі можна прикрасити зернами граната і зеленню.

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Рулети з баклажанів з сиром

Інгредієнти:

баклажани – 0,5 кг

вершковий сир – 100 г

помідори – 2 шт.

зелень – петрушка, кріп, кінза – за смаком

часник – 2-3 зубчики

сіль

олія

Спосіб приготування:

Баклажани нарізаємо пластинами, товщиною близько 1 см. Щоб страва не була гіркою, солимо баклажани і залишаємо на хвилин 20-30. За цей час робимо пасту – подрібнюємо часник і зелень, змішуємо з вершковим сиром, солимо. Обсмажуємо баклажани на олії. Щоб прибрати зайву вологу, промочуємо їх паперовою серветкою. Нарізаємо помідори смужками. Сирну пасту намазуємо на баклажани тонким шаром, кладемо смужку помідора і загортаємо в рулетики.

Мусака

Інгредієнти:

баклажани – 1 кг

картопля – 450 г (прибл. 5 шт.)

пармезан – 100 г

панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.

оливкова олія

Для м’ясної начинки:

яловичий фарш – 500 г

баранячий фарш (можна замінити на свинячий) – 250 г

помідори – 400 г

цибуля – 2 середні цибулини

часник – 4-5 зубчиків

петрушка

томатна паста – 1 ст. л.

біле вино – півсклянки

цукор – 1 ч. л.

паличка кориці

мускатний горіх – ½ ч. л.

лавровий лист

кульки запашного перцю – 4 шт.

сіль

Для соусу Бешамель:

вершкове масло – 5 ст. л.

борошно – 5 ст. л.

мускатний горіх – ¼ ч. л.

сир (твердий, легкоплавкий) – 150 г

молоко – 1 л

сіль – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Готуємо баклажани – нарізаємо їх кружечками, солимо і залишаємо на 30 хвилин. Дрібно рубаємо 2 цибулини, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору. На сковороду з цибулею викладаємо весь фарш, добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізаний часник, вливаємо біле вино, перемішуємо. У воді розчиняємо томатну пасту, помідори очищаємо від шкірки і подрібнюємо в блендері. Додаємо по черзі до фаршу і кожен раз перемішуємо. Кладемо всі спеції, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо до випаровування всієї рідини. Дістаємо корицю, духмяний перець і лавровий лист. Додаємо дрібно нарізану петрушку. Картоплю нарізаємо на кружечки і викладаємо їх на деко, злегка змастивши оливковою олією. Ставимо в духовку на 10 хвилин при 180 градусах. Те ж саме робимо і з баклажанами. Готуємо соус бешамель. У каструлі розтоплюємо вершкове масло, але так, щоб воно не кипіло. Поступово всипаємо борошно, інтенсивно перемішуючи. Відразу ж вливаємо молоко, не перестаючи помішувати, інакше утворяться грудочки. Варимо поки консистенція не буде нагадувати густу сметану. Під час варіння весь час помішувати вінчиком. Додаємо трохи солі, мускатний горіх і тертий сир. Деко змащуємо оливковою олією, посипаємо поверхню панірувальними сухарями. Викладаємо шар картоплі, посипаємо пармезаном, далі – шар баклажанів і теж посипаємо пармезаном. Викладаємо фарш і зверху поливаємо соусом бешамель. Рівномірно розподіляємо його, поливаємо оливковою олією і щедро посипаємо натертим сиром. Прикриваємо поверхню пекарським папіром і випікаємо при 180 градусах одну годину. За 15 хвилин до кінця приготування знімаємо папір і даємо підрум’янитися.

Корейський салат Хе

Інгредієнти:

баклажани – 5-6 шт.

5-6 шт. помідори – 5-6 шт.

болгарський перець – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 3 головки

гіркий перець – 1 стручок

петрушка

часник – 10 зубчиків

сіль

цукор

соєвий соус

оцет 9%

олія

Спосіб приготування:

Потрібно підготувати овочі: миємо їх, у баклажанів і помідорів обрізаємо плодоніжки, перець очищаємо від насіння, чистимо часник від лушпиння, цибулю очищаємо, ріжемо півкільцями і замочуємо у холодній воді. Баклажани нарізаємо смужками уздовж, а потім поперек, щоб вийшли трикутники, добре солимо. Опускаємо баклажани в окріп на 3-4 хвилини, не даючи їм спливати. Після варіння промити холодною водою, злегка віджати і залишити в друшляку, щоб з них стекла зайва рідина. Коли з баклажанів піде зайва рідина, перекладаємо їх у глибоку миску, посипаємо сіллю, цукром і перцем. Додаємо нарізаний гіркий перець, попередньо видаливши з нього насіння. Помідори ріжемо на невеликі шматочки, ріпчасту цибулю і болгарський перець нарізаємо тонкими півкільцями, петрушку дрібно рубаємо. Додаємо до баклажанів болгарський перець, половину помідорів, половину цибулі, все ретельно перемішуємо. Цибулю обсмажуємо на олії, поки вона не стане прозорою. Після цього відразу ж відправляємо її до баклажанів і перемішуємо. Додаємо решту помідорів, наливаємо трохи оцту і соєвого соусу. Туди ж додаємо дрібно нарізаний часник і зелень. Все добре перемішуємо руками, злегка придавлюючи, щоб овочі пустили сік і ставимо в холодильник на кілька годин промаринуватися.

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