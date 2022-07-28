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Працювати та допомагати – це найважливіша мета українських підприємств бізнес фронту сьогодні.

28.07.2022

Зберегти бізнес в умовах війни – завдання складне та відповідальне. Щоб Збройні сили України продовжували боротися на фронті, в тилу має працювати економіка, упевнені у компанії Зовнішторгресурс. Гуманітарні проекти теж в пріоритетах.

Отже, вітчизняні компанії довели, що відданість українцям і наполеглива праця у складний час допоможуть країні подолати усі труднощі і здобути омріяну Перемогу.

Video: Працювати та допомагати – це найважливіша мета українських підприємств бізнес фронту сьогодні.


Зберегти бізнес в умовах війни – завдання складне та відповідальне. Щоб Збройні сили України продовжували боротися на фронті, в тилу має працювати економіка, упевнені у компанії Зовнішторгресурс.

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