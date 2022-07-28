Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 15 випуску від 29 липня

156-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 15 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці героїчно протистоять російським окупантам. Орки бояться вступати у бої з військовими, тож бомблять цивільні об’єкти в українських містах. У війні за правду Україну підтримує весь світ, а росію викривають у все більш жорстоких злочинах, які доводять: українців вони намагаються знищити не одне десятиліття.

Що буде в 15 випуску «Неймовірної правди про українців» від 29.07.2022:

У світі підтримують Україну найрізноманітнішими способами ― пройшов благодійний матч між зірками та професійними футболістами, у Литві влаштували збір на всенародний Байрактар для України, іноземні артисти проводять концерти на підтримку України. В той же час, колишні українські артисти, які живуть в росії та підтримують її напад на Україну знову нарвалися на скандали.

Солдати з росії під час нападу на Україну крали з будинків все, що попаде під руку ― унітази, собачі будки, електроніку, пральні машини та холодильники. А ще вони спробували присвоїти собі український борщ ― нашу національну страву, якій сотні років. Насправді клептоманія в росії прогресує вже не одне десятиліття ― орки крадуть наші традиції, наші пісні та навіть нашу історію. А зараз нахабно пропонують викупати авторські права та інтелектуальну власність на нематеріальні цінності.

Співак Сергій Бабкін сколихнув суспільство, коли в перші дні війни переписав пісню «Я солдат», замінивши слова та сенс пісні. Проте, оскільки в Харкові було небезпечно, Бабкін із сім’єю виїхав у безпечне місце. Тепер у інтерв’ю співак розповів, як пережив напад росіян на Харків та чи існують для нього «хороші росіяни».

Більше п’ятдесяти тисяч українок служать у військах України та борються із росіянами. Яким став жіночий тил на війні з російськими окупантами ― дивіться у новому випуску.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у 15 випуску від 29 липня Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022 - анонс 15 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ