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День Української Державності: історія в картинках

28.07.2022

Сьогодні, 28 липня, Україна вперше відзначає День Української Державності. Відзначає в час неймовірно жорстокої війни —  на шостому її місяці, після восьми років бойових дій на Донбасі, у протистоянні з московською ордою, що триває впродовж кількох століть.

День Української Державності покликаний утверджувати зв’язок українців, які живуть нині, з нашими пращурами, які впродовж багатьох поколінь будували державність українського народу. Це свято має виховати в кожного громадянина України розуміння того, що державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру не одна тисяча років. Українська державність – це те, що далося нам дуже дорогою ціною.

Більше на тему: День української державності: історія свята

Більше про державність – у графічному матеріалі SPRAVDI. 

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

День Української Державності: історія в картинках

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