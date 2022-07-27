Тонкий лаваш: рецепт

Хочете чимось замінити хліб? Секрет приготування справжнього лаваша нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Докладний рецепт читайте в матеріалі.

Просіюємо борошно і додаємо до нього сіль, перемішуємо все і вливаємо 100 мл окропу.

Замішуємо тісто дерев’яною лопаткою.

Коли борошно трішки візьме води, додаємо другу частину води й олію.

Вимішуємо тісто ще хвилин 5, щоб воно стало гладеньким, і відставляємо його на 30 хвилин «відпочити».

Розділяємо тісто на 12―14 шматочків. Формуємо з них кульки і накриваємо їх рушником, щоб не обвітрювались.

Розкочуємо кожну кульку на невеликій кількості борошна досить тоненько. Зазвичай тісто намотують на качалку і таким чином роблять листки тіста тоншими.

Підготовлюємо 2 трохи вологих рушники.

Пательню (краще брати з товстим дном) розігріваємо на вогні вище середнього.

На суху пательню кладемо лаваш, через 10―15 секунд швиденько перевертаємо і тримаємо ще 10―15 секунд. Потім знову перевертаємо, щоб пропекти з кожного боку 2 рази. Потрібно отримати маленькі підсмажені пухирці.

Готовий лаваш знімаємо на вологий рушник, трохи скроплюємо його водою і накриваємо іншим вологим рушником.