Літній салат з сезонних продуктів: топ-10 рецептів покроково

Салати: топ-10 рецептів на літо від учасників «МастерШеф»
У найбільш сонячну пору року хочеться менше їсти важких, жирних і смажених страв, і більше – свіжих сезонних овочів і фруктів. Запастися вітамінами на весь рік без шкоди для фігури допоможуть смачні літні салати! Прості рецепти літніх салатів із сезонних продуктів від учасників «МастерШеф» – у нашому матеріалі.
Салат з молодим горошком
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Інгредієнти:
- 15–20 редисок
- 3 огірки
- по 3 гілочки кропу і петрушки
- 4 ст. л. свіжого очищеного зеленого горошку
- 2 ст. л. рослинної олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Редиску нарізати на четвертинки, огірки – півкільцями. Кріп і петрушку порубати.
- Змішати овочі в салатнику. Додати зелений горошок. Посолити і поперчити за смаком. Заправити олією.
Салат з локшиною з цукіні та помідорами чері
Інгредієнти:
- 2 цукіні
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. меду
- ½ червоної цибулини
- ½ ріпчастої цибулини
- 200 г помідорів чері
- 150 г козячого сиру або бринзи
- ½ банки оливок без кісточок
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Цукіні нарізати тонкими смужками. Часник подрібнити і злегка обсмажити на оливковій олії. Додати смужки цукіні та обсмажити до м’якості. Посолити, поперчити, змішати з медом і перекласти в ємність для салату.
- Поки локшина з цукіні остигає, нарізати півкільцями обидва види цибулі. Помідори чері нарізати на половинки. Сир нарізати кубиками або розім’яти.
- Додати цибулю, помідори, сир і оливки до цукіні. Перемішати і заправити оливковою олією за смаком.
Салат з картоплею і тунцем
Інгредієнти:
- 1 банка тунця у власному соку
- 3 великі картоплини
- 2 помідори
- 2 яйця
- 150 г замороженої стручкової квасолі
- ½ пучка листя салату
- 15 мл гірчиці
- 2 ст. рослинної олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Картоплю, стручкову квасолю і яйця в окремих ємностях зварити до готовності. Картоплю нарізати кубиками середнього розміру. Яйця нарізати на четвертинки.
- Помідори нарізати дольками. Тунець розім’яти виделкою. Листя салату порвати.
- Змішати всі інгредієнти в салатнику, посолити і поперчити. Гірчицю змішати з олією і заправити страву.
Салат з буряка з волоськими горіхами
Інгредієнти:
- 2 відварені буряка
- 2–3 зубчики часнику
- 100 г волоських горіхів
- 75 г чорносливу
- 2 ст. л. майонезу
- Сіль
Приготування:
- Буряк почистити і натерти на крупній тертці. Часник подрібнити. Чорнослив дрібно нарізати.
- Горіхи порубати і злегка обсмажити на сухій сковороді.
- Змішати тертий буряк, часник, чорнослив і горіхи. Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати.
Салат з кавуном і руколою
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Інгредієнти:
- 300 г м’якоті кавуна
- ½ пучка руколи
- 2 огірки
- 10 помідорів чері
- ½ банки чорних оливок без кісточок
- ½ червоної цибулини
- 100 г сиру фета
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Кавун нарізати трикутниками. Огірки і цибулю нарізати півкільцями. Томати чері та оливки розрізати на половинки. Сир нарізати кубиками.
- Змішати всі інгредієнти. Додати руколу. Посолити і поперчити. Заправити оливковою олією.
Салат з броколі, яблуком і родзинками
Інгредієнти:
- 2 невеликі головки капусти броколі
- 1 морква
- 1 яблуко
- ¼ цибулини
- 100 г волоських горіхів
- 100 г родзинок або сушеної журавлини
- Сіль, перець
Для заправки:
- 100 г сметани
- 100 г майонезу
- 1 ст. л. лимонного соку
Приготування:
- Броколі розібрати на суцвіття, обдати окропом і нарізати. Моркву натерти на тертці. Цибулю дрібно порубати. Яблуко нарізати невеликими шматочками.
- Горіхи злегка підсушити на сухій сковороді. Змішати всі інгредієнти в глибокій ємності і приправити за смаком.
- Для соусу з’єднати сметану, майонез і сік лимона. Ретельно перемішати і заправити салат.
Салат із запеченими баклажанами і солодким перцем
Інгредієнти:
- 2 середні баклажани
- 1 солодкий червоний болгарський перець
- 1 морква
- 3 помідори
- 3 гілочки петрушки
- 2 зубчики часнику
- 2 ч. л. сушеного чебрецю
- 1 ст. л. соку лимона
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Баклажани нарізати кружечками і викласти на змащене олією деко. Солодкий перець нарізати кубиками і додати до баклажанів. Посипати овочі сіллю і чебрецем та запікати до м’якості близько 20 хв. при 180 °С.
- Моркву натерти на тертці. Помідори нарізати кубиками. Часник подрібнити. Петрушку крупно порубати.
- Змішати підготовлені овочі та зелень. Заправити лимонним соком і оливковою олією. Прибрати в холодильник на 1 год., щоб салат настоявся.
Салат з двох видів капусти з гарбузовим насінням
Інгредієнти:
- 200 г червонокачанної капусти
- 200 г білокачанної капусти
- 1 морква
- 1 зелене яблуко
- ½ пучка петрушки
- 100 г очищеного гарбузового насіння
- 2 ст. л. яблучного оцту
- 2 ст. л. меду
- 2 ст. л. рослинної олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Капусту нашаткувати. Моркву і яблуко натерти. Петрушку дрібно порубати. Змішати всі овочі і додати гарбузове насіння.
- Для заправки з’єднати яблучний оцет, мед і рослинну олію. Полити салат і перемішати.
Табуле з булгуром
Інгредієнти:
- 60 г булгура
- 2 помідори
- 1 огірок
- 2 пучка петрушки
- ½ пучка м’яти
- 2 стебла зеленої цибулі
- Кілька салатних листів
- Сік ½ лимона
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Крупу зварити, як зазначено на упаковці.
- Помідори і огірки нарізати кубиками. Петрушку, м’яту і цибулю дрібно порубати. Листя салату порвати.
- Для заправки з’єднати сік лимона і оливкову олію. Змішати булгур, овочі та зелень. Посолити, поперчити і заправити. Прикрасити листочками м’яти.
Салат з полуницею і шпинатом
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Інгредієнти:
- 1 великий пучок свіжого листя шпинату
- 300 г полуниці
- 50 г мигдальних пелюсток
- 1 ст. л. соку лимона
- 2 ст. л. бальзамічного оцту
- Сіль
Приготування:
- Полуницю нарізати невеликими шматочками та змішати з листям салату і мигдальними пластівцями.
- Посолити, скропити соком лимона і полити бальзамічним оцтом.
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