Повітряна тривога: як завантажити мобільний застосунок на телефон

Повітряна тривога: як встановити та налаштувати застосунок

Не скрізь в Україні стоять сирени, не всюди люди можуть почути про повітряну тривогу. Тому, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, для українців зробили додаток «Повітряна тривога», який сповіщає про небезпеку. Редакція STB.UA розповідає, як встановити застосунок «Повітряна тривога» та як сигнал сповіщає про небезпеку.

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Від початку небезпеки українські програмісти за підтримки Мінцифри створили додаток, який сповіщає про повітряну тривогу ― для людей, у яких немає або не працюють сирени, хто знаходиться в укриттях. Завантажити його можна з Google Play Market та з App Store, тому ним можуть користуватися власники будь-яких смартфонів.

Додаток не витрачає мегабайти трафіку ― про це уряд домовився із операторами зв’язку. А також він дає можливість надсилати звуковий сигнал тривоги, або тільки світловий. Крім того, уряд створив телеграм-канал «Повітряна тривога».

«Створено єдиний Telegram-канал (https://t.me/air_alert_ua) “Повітряна тривога”, що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги», — розповіли у відомстві.

Застосунок випустила компанія Ajax Systems за іцінативи IT-компанії stfalcon.com та за підтримки Мінцифри. Він регулярно отримує оновлення відповідно до відгуків користувачів.

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На другий день додаток став першим у сегменті новин українського AppStore, за тиждень його завантажили вже понад 2 млн користувачів. Через два тижні було 3,5 млн користувачів додатком. А зараз користувачів мільйони ― на Google Play Market цифра перевалила за 5+ мільйонів.

Повітряна тривога ― як встановити додаток

Встановіть додаток через Google Play Market чи AppStore.

Надайте йому дозвіл надсилати повідомлення та важливі попередження.

Оберіть область чи район, де хочете отримувати сповіщення. У застосунку доступні всі області України.

Стежте за початком і закінченям повітряних тривог.

Застосунок не збирає персональні дані або дані про геолокацію. Спочатку в налаштуваннях увімкнено сигнал ― він гучний та схожий на оригінальну сирену. У налаштуваннях можна вимкнути звук ― тоді буде тільки візуальне попередження на екрані.

Як працює застосунок Повітряна тривога

Оператор обласної державної адміністрації отримує сигнал про повітряну тривогу.

Оператор негайно передає інформацію на пульт.

Застосунок надсилає тривожне сповіщення користувачам, які обрали відповідну область.

Щойно оператор надсилає сигнал про відбій тривоги, користувачі застосунку отримують відповідне сповіщення.

В одному з останніх оновлень трохи зменшили гучність сигналу тривоги на прохання користувачів.

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