Овочеві чіпси: рецепти від Юрія Негрича

Овочеві чипси: рецепт від фіналіста «МастерШеф. Професіонали»
Овочеві чипси – це смачно і корисно. Чому б не приготувати їх саме зараз?! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич поділився рецептами овочевих чипсів із буряка, кабачків і томатів. Покрокове приготування смачної страви читайте в нашому матеріалі.
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Овочеві чипси з буряка
Буряк дуже корисний – це ні для кого не секрет. Букет вітамінів побалує ваш організм, а смак овочевих чипсів скрасить перегляд фільму або посиденьки у веселій компанії. Смачно, корисно і просто готувати – ну, що ще потрібно для радості? Давайте готувати!
Інгредієнти:
- буряк – 5 шт.
- рослинна олія
- спеції, сіль – за смаком
Приготування:
- Наріжте буряк у формі чипсів.
- Промийте під проточною водою і висушіть.
- Розігрійте духовку до 165 градусів. Помістіть чипси на деко.
- Сушіть чіпси у духовці 20 хвилин, потім переверніть їх і потримайте в духовці ще стільки ж часу (можна на хвилин 10 менше).
Овочеві чипси з кабачків
Кабачки настільки корисні, що ви й уявити собі не можете. Ваша шкіра, волосся і зір отримають максимальну кількість підтримки у вигляді бета-каротину, який є у їх складі. А ще вони містять калій, кальцій, залізо, магній. Звісно, що з кабачків теж можна приготувати смачні овочеві чипси.
Інгредієнти:
- молодий кабачок (без насіння) – 2 шт.
- молоко – 1 ст. л.
- яйце – 1 шт.
- часник (сушений)
- сир (твердий) – тертий дрібно
- сухарі
- спеції – за смаком
Приготування:
- Очистіть кабачки від шкірки і наріжте.
- Потім додайте спеції за смаком і перемішайте.
- Візьміть окрему миску і вилийте туди молоко, додайте яйце і збийте.
- В окремій мисці перемішайте панірувальні сухарі і натріть туди сир.
- Злийте сік з овочів і підготуйте дево для чіпсів.
- Дольки кабачків макайте спочатку в яйце, а потім у сирну масу.
- Викладіть на деко і помістіть в духовку, розігріту до 200 градусів.
Овочеві чипси з томатів
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Для приготування краще використовувати електросушарку. Ці чипси довго готувати, але воно того варте. У томатах є пектинові речовини, вони нормалізують артеріальний тиск і знижують рівень холестерину в крові. Це вам на замітку, щоб часу не шкодували на приготування цієї страви.
Інгредієнти:
- свіжі томати – 5 кг (вибирайте тверді томати)
- сіль – 2 ч. л.
- олія рослинна – 2 ст. л.
- спеції (на ваш розсуд) – 2 ч. л.
Приготування:
- Наріжте томати рівними кружечками, додайте рослинну олію, сіль і спеції. Перемішайте все.
- В електросушарці налаштуйте високий режим – 60 °С. Помістіть туди чипси.
- Коли овочеві чипси з томатів доведені до готовності, змініть режим на нижчий – 35 °С. Залиште на пару годин, щоб закріпити сушку.
- У процесі переставляйте піддони і міняйте місцями. Тоді чипси вийдуть ідеальними.
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