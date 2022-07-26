Художники, які просувають українське у світі та донатять ЗСУ

Знай наших: прогресивні художники, які просувають українське у світі й донатять ЗСУ

Українська культура – самобутня, яскрава й жива. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну вона переосмислюється в контексті війни. Чого тільки коштує переспівана Андрієм Хливнюком «Червона Калина», або розфарбований керамічний півник, який чудом уцілів у розбомбленому будинку в Бородянці, і став символом незламності українського духу. Сьогодні редакція сайту STB.UA розповість вам про молодих українських художників, які показують високий культурний рівень за кордоном, популяризують українське і збирають донати на ЗСУ.

Фото – Інна Харчук

Kinder Album

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Художниця під псевдонімом Kinder Album пише акварелі про війну та створює керамічні скульптури. Виручку від продажів NFT-колекцій вона відправляє на допомогу ЗСУ.

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Марія Шапранова

Яскрава сучасна художниця, яка крім малюнків створює цікаві роботи в техніці колажу. 80 відсотків від прибутку її робіт донатить Україні.

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Ірина Харчук

Дівчина пише портрети українців, використовуючи національну символіку. Гроші від продажу деяких картин відправляються на допомогу біженцям.

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Анастасія Усенко

Мисткиня пише оголену натуру в різноманітних техніках. Більшість її робіт сьогодні присвячені російсько-українській війні. Частину грошей від продажу картин Анастасія направляє на підтримку Армії та волонтерам.

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MyFabStory

Художниця створює картини, листівки та принти із зображеннями українських міст. 30 відсотків від продажу дівчина віддає на купівлю тепловізорів для українських військових.

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Аліна Арт Коллаж

Художниця створює картини, колажі, фольклорні портрети зі знаменитостями, які підтримали Україну. Всю виручку дівчина відправляла бійцям полку Азов, які тримали оборону «Азовсталі» в Маріуполі.

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Наталія Лі

Художниця Наталя Лі відома своїми ілюстраціями до дитячих книжок. Тепер же, під час війни проти України, вона зобразила героїнь протистояння російській агресії.

У своєму інстаграмі мисткиня опублікувала кілька крутих і потужних ілюстрацій. У її баченні українські міста отримали жіночі обличчя. І кожне з них має риси, які найбільш властиві йому. Так, вона зобразила і Конотоп, І Миколаїв, і Маріуполь, і Харків, і навіть Чорнобаївку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Natasha le🎨📖📷 Nata. Le (@natashale777)

Дивіться ще більше картин сучасних українських художників просто зараз!

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