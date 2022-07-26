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Укрпошта назвала дату виходу нової марки з тракотором

26.07.2022

Нова марка від Укрпошти «Доброго вечора, ми з України» з’явиться у продажу 28 липня 2022 року — в День Української Державності. Разом з маркою вийде тематичний мерч, який доповнить патріотичну серію, повідомили у держпідприємстві.

Укропошта розповіла, коли випустять нову військову марку

Марка “Доброго вечора, ми з України”

На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Ескіз та тематику марки обрали українці шляхом голосування у Дії та на сайті Укрпошти.

Усього планують випустити 5 млн екземплярів марки з трактором, однак діятимуть обмеження на її продаж.

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