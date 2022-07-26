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Макіяж 2022: модні тренди року

26.07.2022

Скажемо відразу ― яскравості цьому сезонові не позичати. Мабуть, щоб компенсувати сірість зими, стилісти макіяжу найкращих модних домів пропонують нам вибирати яскраві відтінки помади і тіней. А чому б і ні? У цю веселу компанію трендів мейку затесалися чорні стрілки, але їм можна ― вони класика і непогано поєднуються з будь-яким буянням фарб.

Модний макіяж 2022

Чорна підводка для очей

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На показах колекцій сезону зима 2022 року Chanel, Dolce & Gabbana, Prabal Gurung моделі виходили зі стрілками на очах. Чорними стрілками. Усе за класикою.

Ягідні відтінки

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Цього року не обмежуємось лише відтінками червоного. У тренді ягідна палітра: від глибокого темно-вишневого до яскравого малинового відтінку. Глянцеві губи чи матові ― вибір за вами.

Різнокольорові тіні

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Візажисти не церемонилися та обирали максимально яскраві відтінки: блакитний, жовтий, фіолетовий, салатовий. Розуміємо, що не завжди такий макіяж доречний, але це вже як подати. Наприклад, у колекції David Koma яскраві блакитні тіні були нанесені тонкою смужкою. Жодних стрілок, яскравих помад та рум’ян. Образ вийшов дуже ніжним.

Мономакіяж

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Його особливість у тому, що можна використовувати лише один з предметів декоративної косметики, наприклад, помаду. Застосовуємо її за призначенням, а також як тіні та румяна (тільки переконайтеся, що помаду можна використовувати для повік і вилиць). Відтінок можна змінювати залежно від інтенсивності нанесення.

Арт-мейкап

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І насамкінець кілька варіантів для тих, хто втомився від звичного макіяжу та збирається здивувати народ високохудожнім мейкапом. У хід піде все: яскраві тіні, олівець для очей, стрази, кольорова підводка і ваша фантазія.

Фото: glowsly.com

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