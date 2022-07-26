Як виростити авокадо вдома

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Як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

26.07.2022

Виявляється, виростити авокадо вдома цілком реально і зовсім не складно! Ця тропічна рослина насправді невибаглива і комфортно почувається за кімнатної температури. Якщо дотримуватися простих правил, уже через кілька тижнів посаджена кісточка авокадо пустить коріння, незабаром почнуть з’являтися перші листочки, а з часом – навіть квітки. Читайте, як посадити авокадо і як виростити його в домашніх умовах.

авокадо

Велика кісточка авокадо становить третину, а іноді й половину від усієї ваги плоду. Але не поспішайте її викидати! З кістки екзотичного фрукта можна виростити ціле деревце. Всього 10 простих кроків – і підвіконня вашого будинку прикрашатиме вічнозелена рослина авокадо з гарним довгастим листям.

Покрокова інструкція, як виростити авокадо

1. Обережно розріжте стиглий плід авокадо уздовж навпіл так, щоб не пошкодити кісточку.

2. Відокремте кісточку від м’якоті та промийте теплою водою. Маслянистих шматочків авокадо залишатися не повинно, інакше з’явиться цвіль.

3. У нижню частину кісточки з рівними проміжками встроміть 4 зубочистки на глибину приблизно 5 мм.

как вырастить авокадо

4. Покладіть кісточку в прозору склянку з водою так, щоб зубочистки утримували її на третину зануреною у воду.

5. Поставте склянку на добре освітлене місце. Не забувайте що два дні міняти воду.

6. Дочекайтесь появи стрижневого кореня. У середньому це відбувається через 3-4 тижні. Будьте терплячі!

как вырастить авокадо дома

7. Коли коріння досягне довжини 3 см, дістаньте зубочистки і посадіть пророслу кісточку в пухкий ґрунт.

8. Поливайте майбутнє дерево раз на три дні.

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9. Коли рослина досягне бажаної висоти, обріжте верхівку, щоб стимулювати бічні пагони.

10. Раз на рік пересаджуйте авокадо в більший горщик зі свіжим ґрунтом.

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Тепер ви знаєте, як виростити авокадо з кісточки!

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