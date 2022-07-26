Ячмень на глазу: лечение, симптомы, причины и профилактика

Як вилікувати ячмінь на оці

Ячмінь на оці – поширена проблема. При появі перших симптомах ячменю необхідно негайно починати лікування. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли про те, як вилікувати ячмінь на оці за допомогою медицини, а також народними методами.

Ячмінь – захворювання очної повіки, яке є гострим гнійним запаленням волосяного мішечка вії або сальної залози Цейса, що розташовується біля цибулини вії. Ячмінь з`являється внаслідок бактеріальної інфекції та найчастіше спостерігається при ослабленні імунітету.

Більше на тему: Як лікувати грип: поради від лікаря телеканалу СТБ

Біль і набряк повіки, а також дискомфорт в оці можуть бути ознаками виникнення вищезгаданого захворювання. Ячмінь не тільки створює естетичну незручність і впливає на загальне самопочуття людини, а й заважає виконувати точні роботи, читати та навіть дивитися телевізор. Тому при появі перших симптомів кожен замислюється, як швидко вилікувати ячмінь на оці, які препарати негайно подіють, а також що може допомогти позбутися захворювання в домашніх умовах.

Причини виникнення ячменю на оці

переохолодження

ослаблений імунітет

інфекційні хвороби очей

порушений обмін речовин

цукровий діабет

себорея

нестача вітамінів і мікроелементів

косметичні засоби сумнівної якості

загострення хронічних захворювань або гострі інфекційні хвороби

стресові ситуації

недотримання правил особистої гігієни

Симптоми ячменю на оці

свербіж

печіння

припухлість

набряклість повіки

біль

відчуття стороннього тіла в оці

почервоніння

сльозоточивість

іноді підвищена температура тіла

Більше на тему: Чому погіршується зір і як цього уникнути

Зазвичай хвороба триває 5–7 днів. На останній стадії на місці запалення з’являється гнійна голівка, яка в результаті самостійно розкупорюється. Однак слід зазначити, що без лікування або при його неправильному проведенні може виникнути низка ускладнень.

Медикаментозне лікування ячменю

Традиційними способами лікування цього запалення вважається застосування антибактеріальних очних крапель і мазей, а також підвищення імунітету, вітамінотерапія і створення психологічного комфорту. Слід зазначити, що всі медикаментозні та народні препарати слід застосовувати тільки після узгодження з лікарем.

Очні краплі: Альбуцид, Флоксал, Левоміцетин, Ципрофлоксацин, Тобрекс. Препарати містять у своєму складі антибіотики, які надають антибактеріальну, протизапальну, а також антисептичну дію. Використовувати очні краплі варто відповідно до інструкції.

Мазі для очей: Гідрокортизон, Еритроміцинова, Тетрациклінова, Флоксал (Офлоксацин). Їх дія спрямована на усунення бактерій, зняття симптомів хвороби, а також запобігання поширенню інфекції. Мазі, як і краплі, слід використовувати відповідно до інструкції.

Лікування слід проводити комплексно, одночасно використовуючи мазі, краплі та інші препарати. Курс лікування необхідно продовжувати до повного одужання.

Більше на тему: Гігієна очей: важливі поради

Лікування ячменю народними засобами

Із народних засобів можна використовувати відвари трав, які мають протизапальний ефект, – календули або ромашки. При проведенні інсталяцій, щоб не занести інфекцію, важливо дотримуватися абсолютної гігієни. Популярні компреси з трав, вареного яйця, теплої солі або картоплі можна робити тільки на початку захворювання, адже в подальшому це небезпечно та може викликати серйозні ускладнення.

Хороший ефект дають такі домашні рецепти:

Примочки з соку алое, який слід розвести водою у співвідношенні 1:10.

Відвар із насіння кропу, який також використовують для компресів.

Для промивань можна використовувати настоянку лаврового листа.

Біль допоможе полегшити свіжий розтертий корінь лопуха, який прикладають до запалення.

При лікуванні запалення очей можна також скористатися знезаражувальними властивостями трави очанки. Посилити її дію можна за допомогою додавання аптечної ромашки.

Більше на тему: Гімнастика для очей: 10 вправ для поліпшення зору

Читайте нас такожв Viber і Telegram СТБ