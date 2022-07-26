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28 липня Україна вперше святкуватиме День Державності

26.07.2022

Україна героїчно бореться з повномасштабним вторгенням росії, у містах лунають вибухи та сирени. Проте 28 липня у День хрещення Київської Русі ми вперше святкуємо День Державності України. Освітній центр Верховної Ради підготував у цей день важливий та пізнавальний інтерактивний курс. Докладніше — у матеріалі на STB.UA

До Дня Державності України пройде інтерактивна лекція Державність – означає Незламність

 

Урочисте святкування вирішили відзначити інтерактивною лекцією «Державність – означає Незламність». Вона спрямована на інформування українців про основні етапи становлення української Державності. Причому,  перевірити свої знання можна буде вже під час тематичного квізу онлайн. Також всі учасники познайомляться з видатними історичними постатями — творцями української Державності.

Державність ― означає незламність

Коли: 28.07.2022 

Початок: о 14:00

Де: Онлайн-платформа ZOOM 

Як потрапити: Зареєструватися за посиланням

На заході будуть виступати такі особистості, як Дмитро Ткачук ― історик, голова ГО «Молодіжний інтеграційний центр», Барановський Владислав ― історик, ментор, керівник молодіжних проєктів ГО «Молодіжний інтеграційний центр» та модераторка проєкту Герасименко Лілія (координаторка освітніх проектів Освітнього центру Верховної Ради України).

До Дня Державності України пройде інтерактивна лекція Державність – означає Незламність

Освітній центр Верховної Ради працбвав спільно з Громадською організацією «Молодіжний інтеграційний центр» для підготовки цього заходу.

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