Місячний календар стрижок на серпень 2022

Місячний календар підкаже, коли найкращий час для стрижки, фарбування волосся та кардинальної зміни іміджу. Люди давно використовують місячний календар для того, щоб слідкувати за зовнішністю. Коли в серпні треба йти до перукарні – читайте у матеріалі STB.UA.

Найкращого ефекту догляду за волоссям можна досягти, якщо уважно слідкувати за фазами Місяця. Здавна люди помітили, що в якісь дні волосся росте швидше, у якісь — стає ламким. Тож розповідаємо, коли вдалі дні для нової зачіски у серпні 2022 року.

Фази Місяця ― серпень 2022

Місяць, що росте — 1-11 серпня і 28-31 серпня.

Невдалі дні для стрижки чи фарбування — серпень 2022

2, 5, 7, 12, 14 16, 17, 20, 27 і 30 серпня.

Вдалі дні для стрижки ― серпень 2022

Йди до перукаря у серпні можна 1, 4, 8, 18, 21, 23, 29, 31 числа.

1 серпня ― стрижка в цей день допоможе прискорити ріст волосся, зменшити їх випадання і довше зберегти форму укладання. Сприятливі завивка, фарбування та тонування.

4 серпня ― похід у перукарню збільшить швидкість росту волосся.

8 серпня ― волосся отримує силу та здоров’я, при фарбуванні набуде яскравого кольору.

18 серпня ― вдалий день для фарбування. Фарбування та тонування може притягнути у ваше життя чистих, світлих людей.

21 серпня ― волосся буде рости добре.

23 серпня ― вдалою буде зміна зачіски чи іміджу.

29 і 31 серпня ― можна експериментувати з довжиною і формою стрижки. Волосся буде сильним і здоровим.

Усі фото – Pexels.c0m

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