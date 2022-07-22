22 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 22 липня

22 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань. Крім того, 22 липня вшановують Панкратія та Кирила. Які свята 22 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – Генштаб ЗСУ

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22 липня ― свята:

День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань відзначають в Україні 22 липня щороку після 2014 року. Перебуваючи в окупації, сєвєродончани з нетерпінням чекали українську армію й щиро раділи кожній її перемозі, кожному кілометру просування дорогами Луганщини на шляху до захопленого тоді російськими терористами Сєвєродонецька. Саме 22 липня 2014 року було піднято прапор України над містом. Зараз, під час протистояння українців полномасштабному російському вторгненню, яке почалося з 24 лютого 2022, Сєвєродонецьк знову постраждав. Українці мужньо захищали Сєвєродонецьк від рашистів, було зруйновано 70% міста протягом місяців важких битв. 25 червня місто повністю захопили рашисти. Окупанти призначили так званого «коменданта міста» і намагаються встановлювати свої порядки. Війська загарбника знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ, інфраструктура критично постраждала, проте місто скоро знову буде під контролем України.

22 липня ― церковні свята:

Єпископа Панкратія;

Мученика Кирила;

Єпископа Панкратія вшановують 22 липня щороку. Панкратій жив на початку І ст. н.е, став єпископом Тавроменії, це сучасна Італія. Вшанування цього святого відбувається у православній церкві 9 липня або 22 за старим стилем. Панкратій ― учень святого Петра, отримав хрещення у Антіохії від апостола Петра разом із усією сім’єю. Після цього Панкратій поїхав до Єрусалиму. Коли померли рідні Панкратія, він провів час у чернечих молитвах Богу в Понтійських горах. Врешті, Панкратій був висвячений Петром та Павлом у Кілікії на єпископа Тавроменійського. За місяць збудував міську церкву, навернув усіх тавроменійців у християнство.

Мученика Кирила вшановують 22 липня. Святий Кирило був єпископом в Гортінії, а помер від знущання язичників, коли відмовився зрадити віру. Правитель Лукій змусив принести жертву язичницьким богам. Кирило твердо сповідував християнську віру і відмовлявся зраджувати її. Тоді Лукій засудив Кирила до спалення, але вогонь не торкнувся тіла святого. Тоді присутні язичники повірили в Бога, а Лукій змирився із чудом та відпустив Кирила.

Кирило продовжував вести проповіді і звертати язичників в християнську віру. Чутки ширилися, поки правитель Горенії не вирішив покласти край проповідуванню Кирила. Мученик був готовий прийняти свою долю, й сам поклав голову під меч.

22 липня ― День ангела:

Щороку 22 липня День ангела святкують Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір Михайло, Болеслав, Кирило, Панкратій та Федор.

22 липня ― прикмети і традиції:

У народі день назвали Панкратій ягідник або Чорничний день.

У цей день активно збирали чорницю. Вважалося, що ягода має чудодійні властивості.

Якщо погано видно місяць по ночам, літо буде похмурим;

Багато чорниці вродило ― морози взимку почнуться рано і будуть сильними.

22 липня ― що можна робити і що не можна робити:

На Кирила і Панкратія не можна відмовляти у допомозі;

Не можна пиячити та влаштовувати гулянки із сварками на Кирила і Панкратія.

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