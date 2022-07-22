Манікюр літо 2022: тренди літнього манікюру для нігтів різної форми

Тренди літнього манікюру 2022

Вам набрид звичайний манікюр з однотонним покриттям? Тоді цей текст для вас! Допоможемо підібрати модний нейл-дизайн, ґрунтуючись на ваших бьюті-перевагах.

Літній дизайн з ефектом об’єму Літній дизайн з ефектом об’єму

Серед незвичайних трендів літнього сезону цей, напевно, можна поставити на перше місце. Багато нейл-майстрів поставилися до створення манікюру для модних показів влітку як до творчого завдання та використали в ньому каміння, об’ємний квітковий декор, нитки з бісером та багато іншого.

Літні нігті з принтом

Найпопулярнішим на шоу минулого сезону весна-літо виявився анімалістичний принт на манікюрі. Якщо носити вбрання з леопардовими плямами або тигровими смугами ви поки що не наважуєтеся, проголосуйте за цей тренд руками з літнім манікюром. Приклади шукайте у хроніці з показу Rebecca Minkoff.

Мінімалізм

Частина майстрів за те, щоб літній манікюр був простим і зрозумілим. Навіщо витрачати багато часу та сил, якщо достатньо пари деталей, щоб нігті влітку набули витонченого вигляду? Орнамент у горошок, як у Zero + Maria Cornejo, смужки, як у Kith, кольорові літні куточки, як у Ulla Johnson, все це легко повторити самостійно. Такий мінімалістичний манікюр стане справжньою окрасою образу на літо.

Некласичний френч у літньому манікюрі

Це розвиток мінімалістичного тренду. Простий та елегантний літній дизайн, який можна легко видозмінювати на свій смак. Зробіть кінчики нігтів кольоровими, як на шоу Nicole Miller або Bibhu Mohapatra, або двошаровими, як у випадку з Courreges влітку. Змістіть «усмішку» на бік або з’єднайте цю техніку з місячним літнім манікюром.

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