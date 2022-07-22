Сирники: покроковий рецепт

Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Сирники – смачна і дуже корисна страва. А ще, якщо дитина не любить сир, то солодкі сирники точно будуть їй до душі. Своїм улюбленим рецептом сирників поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для сирників:

сир – 400 г

цукор – 2 – 3 ст. л.

ванільний цукор – 1 ч. л.

яйце – 1 шт.

борошно – 1 ст. л. (просіяти)

сметана (20% жирності) – 2 ст. л.

Приготування:

Змішати сир, цукор, ванільний цукор, яйце і сметану. Добре перемішати до однорідного стану. У сирну масу додати борошно і ще раз добре перемішати (тісто не має бути тугим). Дати суміші постояти 15 – 20 хв. Розігріти сковорідку, налити олію. Зробити кульки із сирної маси, притрушуючи борошном. Обсмажити на сковорідці на середньому вогні з обох боків.

Інгредієнти для соусу з манго:

манго – 1 шт.

ананас – 1 шт.

цукор

Приготування:

Нарізати манго і ананас на шматочки. Протушкувати на сковорідці з додаванням цукру.

Смачного!

Джерело: Instagram – hectorjimenezbravo

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