Неймовірна правда про українців: Тарас Тополя розповів, що було найстрашнішим на передовій | Все буде добре

Що було найстрашнішим на передовій для Тараса Тополі

Тарас Тополя, як багато інших знаменитостей, вступив до тероборони та захищає Україну з початку бойових дій. Як фронтмен гурту «Антитіла» вирішив йти воювати, чи підтримала його дружина, та що найжахливіше на передовій ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 14 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

фото – facebook.com/antytilaofficial

Надя Матвєєва взяла інтерв’ю у справжнього героя ― фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі, який воює за Україну з початку повномасштабного вторгнення росії.

Тарас Тополя повідомив, що рішення було прийняте усіма членами гурту ще до початку війни, коли Верховна Рада проголосувала за проект Територіальної оборони.

«Так, у перший день цієї повномасштабної війни ми допомогли нашим дружинам виїхати в безпечне місце з Києва. І в той перший день зібралися я, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь в місці комплектації територіальної оборони на Солом’янці», ― розповів Тарас.

Жодна дружина не дорікнула своїм чоловікам за їх вибір: «Навпаки, вони знають, що це правильний вибір. Що тільки так у той момент можна було проявити свою громадянську позицію і стати на захист ― ручками, ніжками, головою, публічним ресурсом, який у нас був на захист країни».

Спочатку сім’я Тараса поїхала на захід України, а потім вирішила летіти до США, де живе родина Тополі. Діти сумують за татом, вони намагаються кожні два дні виходити на зв’язок.

«Кожен по своєму розчулює ― особливо розчулює Маруся, вона росте не по дням, а по годинам. Вона почала говорити. Це сталося без моєї присутності, і вона спілкується зі мною, щось мені розповідає. Роман і Марко зробили рамки випалювачем по дереву. Я їх попросив на підтримку мого батальйону щось патріотичне. І вони їх зробили, я виставив у себе на сторінці, і за 12 годин їх придбали ― дітки заробили 500 доларів для ЗСУ», ― розповів співак.

Тарас нещодавно зустрівся з дружиною вперше з початку бойових дій. Йому дали відпустку 5 днів, які він провів зі співачкою Alyosha.

Проте за 5 місяців війни були і небезпечні ситуації, в які потрапляв Тарас із побратимами.

«Ми потрапляли під обстріли, були ситуації, коли дійсно, все було на межі. Але найстрашніше психологічно ― це, скажімо так, коли працюєш із трупом. Коли мертвий побратим поруч, і ти не можеш йому допомогти, а мусиш евакуювати тіло та передати в морг. Наше зараз завдання ― допомогти цим сім’ям, дружинам, які залишилися без чоловіків, виховати їх дітей, поставити на ноги та дати освіту», ― підкреслив він.

Під час виконання бойових завдань можна потрапити під обстріли, отримати поранення чи загинути. У свій день народження після обстрілу Тарас змушений був розблокувати телефон бійця, який загинув його пальцем, і ця історія потрапила на відео.

«Так співпало, що на мій день народження, ми були на бойовому чергуванні, у нас були поранені та вбиті. Це потрапило у відеоролик про день народження», ― пояснив він.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Тарас підтримав його, а президент висловив свою подяку.

Також Тарас Тополя розповів, коли гурт «Антитіла» відновить концертну діяльність та зізнався, що надихає його зараз.

Всі подробиці, які розповів Тарас Тополя під час спілкування з Надею Матвєєвою, дивіться у випуску.

Video: Що було найстрашнішим на передовій для Тараса Тополі Тарас Тополя розповів про страшні моменти на передовій. Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все Буде Добре

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