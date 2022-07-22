Панкейки на молоці: рецепт покроковий

Панкейки на молоці: рецепт від Єлизавети Фалей
Панкейки на молоці – це ідеальний сніданок для всієї родини. Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей знає найпростіший, найшвидший і смачний рецепт страви. Панкейки виходять нежирними, бо смажаться не на олії, а на сухій гарячій сковороді. Детальний рецепт читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- молоко – 250 мл
- яйце – 1 шт.
- цукор – 1 ст. л.
- оливкова олія – 3 ст. л.
- борошно – 170 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль – 1/4 ч. л.
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Приготування:
- Змішайте у великій мисці вінчиком молоко, яйце, цукор і олію.
- Просійте в отриману суміш борошно з розпушувачем і сіллю.
- Розмішайте, щоб вийшло однорідне тісто. ⠀
- Випікайте панкейки на сухій, попередньо розігрітій сковороді. На 1 панкейк необхідно 2 ст. л. тіста.
- Перевертайте панкейки, щойно з’являться бульбашки повітря.
Подавайте панкейки з джемом, медом або кленовим сиропом.
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