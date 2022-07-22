Як зробити оладки з кабачків: 5 рецептів приготування

Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів від учасниці «МастерШеф»
Незвичайні кабачкові оладки із сиром – ідеальна страва, особливо в літню пору. Це не лише корисно та ситно, а й смачно. Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася п’ятьма найкращими рецептами приготування оладок з кабачків. Читайте в матеріалі.
Оладки з кабачків із цукром
Інгредієнти:
- Кабачки – 450 г
- Цукор – 3–4 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Борошно – 1/2 скл.
Приготування:
- Кабачки очистити від шкірки.
- Натерти на дрібній тертці.
- Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати.
- Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум’яності.
- Подати зі сметаною або варенням.
Оладки з кабачків із зеленню
Інгредієнти:
- Кабачки – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 2 ст. л.
- Свіжий кріп
- Часник – 1 зубчик
- Зелена цибуля
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Приготування:
- Кабачки натерти на великій тертці.
- Нарізати цибулю та кріп. Додати до кабачків. Перемішати.
- Додати яйце, вичавити часник. Посолити.
- Всипати борошно, знову перемішати до однорідності.
- Обсмажити на олії кілька хвилин з кожного боку.
- Подавати як гарнір до м’яса або як самостійну страву зі сметаною.
Оладки з кабачків із яйцем
Інгредієнти:
- Кабачки – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Борошно – 1/2 скл.
Приготування:
- Кабачки натерти на тертці.
- Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор.
- Всипати борошно, перемішати.
- Розігріти олію. Викласти ложкою невеликі оладки на сковороду.
- Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум’яними.
Оладки з кабачків із сиром
Інгредієнти:
- Терті кабачки – 4 скл.
- Олія – 2 ст. л.
- Цибулина – 2 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Рублена зелень – 3 ст. л.
- Яйця – 3 шт.
- Хлібні крихти – 1 скл.
- Тертий твердий сир – 1 скл.
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Приготування:
- Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин.
- Додати подрібнений часник і кабачки та готувати на середньому вогні близько 5 хвилин.
- Додати рублену зелень, дрібку чорного перцю, перемішати і зняти з вогню.
- Перекласти в миску. Додати яйця, хлібні крихти або покришений крекер, склянку тертого сиру.
- Перемішати і сформувати коржі діаметром 7–8 см.
- Налити на пательню олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні.
- Обсмажувати оладки по 3–4 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
- Готові оладки викласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.
Оладки з кабачків із панірувальними сухарями
Інгредієнти:
- Великий кабачок
- Яйця – 1–2 шт.
- Панірувальні сухарі – 1/2 скл.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
Приготування:
- Кабачок вимити, очистити й натерти на великій тертці.
- Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Вичавити руками сік, злити.
- Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю та цукром. Ретельно перемішати.
- Розігріти в сковороді олію.
- Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум’яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин.
- Подавати зі сметаною, варенням або цукром.
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