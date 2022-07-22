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Мохіто: топ-3 варіанти приготування від Дмитра Шевченка

22.07.2022

Ніщо не освіжає у спеку краще ніж мохіто. Не дарма це один з найпопулярніших літніх коктейлів, без якого не обходиться жодна вечірка. Приготувати мохіто вдома дуже легко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепти смачного мохіто. 

Як приготувати мохіто: топ-3 рецепта покроково

Класичний мохіто

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 15 мл цукрового сиропу або цукру за смаком
  • 100 мл содової
  • 80 г лайма
  • кілька гілочок м’яти
  • 200 г льоду

Спосіб приготування:

  1. У склянку покласти шматочки лайма і придавити їх мадлером (якщо готуєте з цукром замість сиропу – його потрібно додавати на цьому етапі і подавити з лаймом)
  2. Візьміть листочки м’яти в одну руку і хлопніть по ній другою рукою, додайте м’яту в стакан
  3. Наповнити склянку льодом (краще подрібненим)
  4. Додати ром і цукровий сироп
  5. Долити до кінця склянки содовою і акуратно перемішати довгою ложкою
  6. Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та слайсами лайма

Як приготувати мохіто: топ-3 рецепта покроково

Полуничний мохіто

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 120 г полуниці
  • 15 мл полуничного сиропу
  • 100 мл содової
  • 60 г лайма
  • кілька гілочок м’яти
  • 200 г подрібненого льоду

Спосіб приготування:

  1. У склянку покласти м’яту, 3 шматочки лайма, 5 ягід полуниці і придавити мадлером
  2. Доверху склянки насипати подрібнений лід
  3. Налити полуничний сироп і білий ром
  4. Залити содовою доверху і акуратно розмішати довгою ложкою
  5. Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та полуницею

Як приготувати мохіто: топ-3 рецепта покроково

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Ягідний мохіто

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 15 мл цукрового сиропу
  • 1 лайм
  • 100 мл содової
  • 60 мл ягідний сік
  • свіжа полуниця, чорниця і малина
  • кілька гілочок м’яти
  • 200 г подрібненого льоду

Спосіб приготування:

  1. Насамперед потрібно приготувати ягідний сік. Для цього необхідно перебити блендером полуницю, чорницю, малину з додаванням води. Процідити через марлю або сито
  2. У склянку покласти шматочки лайма, листочки м’яти, ягоди і придавити мадлером
  3. Додати лід, налити ром, цукровий сироп, ягідний сік і содову. Акуратно перемішати довгою ложкою
  4. Додати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та ягодами

Як приготувати мохіто: топ-3 рецепта покроково

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