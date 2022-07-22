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Модні стрижки на коротке волосся 2022: тренди на рік

22.07.2022

Короткі стрижки завжди мають ефектний вигляд і створюють яскравий акцент в образі дівчини. Варіантів і типів подібної зачіски в 2022 році буде безліч. Усе, що вам треба, ― обрати один із них. Якими ж будуть наймодніші стрижки на коротке волосся в 2022 році? Дізнайтеся в матеріалі.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

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Каре

Дуже популярною залишається стрижка каре. У 2022 році імениті стилісти пропонують багато її варіацій. Крім класичного рішення, трендовим буде каре з рваними пасмами, асиметрією, градуйованими локонами і бічним проділом.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Боб і боб-каре

Актуальним трендом 2022 року будуть стрижки боб і боб-каре. Вони найбільш практичні, тому любов модниць до них не випадкова. Таку стрижку можна робити як на кучерявому, так і на прямому волоссі, а варіантів зачісок тут не злічити. Тому якщо ви тільки замислюєтеся про коротку стрижку ― боб чи боб-каре можуть стати ідеальним рішенням для вас.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Піксі

Найбільш короткою і сміливою жіночою стрижкою 2022 року є піксі. Така зачіска приковуватиме до себе всі погляди і вдало підкреслить риси обличчя. Завдяки багатошаровості піксі створює об’єм, і тому підійде для будь-яких типів волосся.

Стрижки 2022: тренди стрижок на коротке волосся

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Асиметричні стрижки

Асиметричні стрижки відмінно підійдуть для сміливих дівчат з творчою натурою. У 2022 році популярними будуть асиметричні і градуйовані пасма, косі чубчики і рвані зачіски. Така стрижка підкреслить ваш образ і надасть йому трендовості.

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Модные стрижки на короткие волосы 2022

Джерело фото: pinterest.com

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