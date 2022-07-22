Матча лате – рецепт в домашніх умовах

Матча-лате: рецепт від суперфіналіста «МастерШеф»

Матча-лате дуже популярний в усьому світі, і це не просто так. Завдяки корисним властивостям чаю матча цей напій не лише смачний, а й корисний. Як же приготувати матча-лате вдома? Покроковий рецепт від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.

Інгредієнти для 1 порції:

фільтрована гаряча вода — 60 — 80 мл

порошковий чай матча — 2 — 3 г

молоко — 150 мл

мед або цукор — за смаком

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Приготування:

Насипте 2 г матчі (1/2 чайної ложки) у широку чашку або миску. Залийте матчу водою, прогрітою до 80 °С. Збийте суміш за допомогою вінчика, щоб вийшла густа паста з бульбашками на поверхні. Головне, щоб готова суміш була однорідною і без грудочок. Додайте мед, цукор або будь-який інший підсолоджувач за смаком і ретельно перемішайте. Закип’ятіть молоко і остудіть його до 80 °С. Ручним або автоматичним капучинатором збийте молоко до густої стійкої піни. Акуратно введіть в пасту матча підготовлене молоко.

Смачного!

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