Матча лате – рецепт в домашніх умовах

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Матча-лате: рецепт від суперфіналіста «МастерШеф»

22.07.2022

Матча-лате дуже популярний в усьому світі, і це не просто так. Завдяки корисним властивостям чаю матча цей напій не лише смачний, а й корисний. Як же приготувати матча-лате вдома? Покроковий рецепт від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.

Матча-латте: рецепт

Інгредієнти для 1 порції:

  • фільтрована гаряча вода 6080 мл
  • порошковий чай матча 23 г
  • молоко 150 мл
  • мед або цукор за смаком

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Приготування:

  1. Насипте 2 г матчі (1/2 чайної ложки) у широку чашку або миску.
  2. Залийте матчу водою, прогрітою до 80 °С.
  3. Збийте суміш за допомогою вінчика, щоб вийшла густа паста з бульбашками на поверхні. Головне, щоб готова суміш була однорідною і без грудочок.
  4. Додайте мед, цукор або будь-який інший підсолоджувач за смаком і ретельно перемішайте.
  5. Закип’ятіть молоко і остудіть його до 80 °С.
  6. Ручним або автоматичним капучинатором збийте молоко до густої стійкої піни.
  7. Акуратно введіть в пасту матча підготовлене молоко.

Смачного!

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