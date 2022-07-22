Неймовірна правда про українців: хто забезпечує зв'язок на окупованих територіях | Все буде добре

Хто та як забезпечує українцям зв’язок на передовій та окупованих територіях під час війни?

Забезпечити зв’язок під час війни ― одне з найважливіших завдань. Справжні герої щодня займаються відновленням зв’язку на передовій та забезпечують роботу мережі в тилу, куди переселяються українці. Як Ілон Маск допоміг Україні? Як фахівці щодня забезпечують безперебійний зв’язок в нашій країні ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 14 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

фото – Pixabay.com

Зв’язок має велике значення під час війни. Російські окупанти всіма способами намагаються знищити українські ретранслятори та заблокувати будь-які шляхи отримання інформації. Тоді вони зможуть розповсюджувати фейки про те, що Україна програла війну, спротив треба припинити та підкоритися «господарям». Проте цьому ніколи не трапитися! Фахівці в будь-який час готові займатися налагодженням пошкодженого зв’язку ― на передовій, в окупованих територіях та в тилу після обстрілів. І ці люди теж герої ― вони ведуть війну на своєму фронті.

«Кожен день базові станції отримують пошкодження ― орки обстріляли базу, станцію посікло осколками. Є випадки прямого влучання снаряду або ракети, але наші хлопці виїжджають із представниками державних органів і відновлюють ці станції», ― повідомляє начальник технічного департаменту Схід компанії Vodafone Максим Топольник.

Мова йде не тільки про прифронтові території.

«Зараз дуже багато бізнесу та українців переїжджають до більш безпечних місць, тому у деяких регіонах ми бачимо, як зростає трафік у декілька разів, навіть у три рази. Тож зараз робимо все можливе, щоб тримати зв’язок навіть у цих регіонах», ― каже генеральна директорка компанії Vodafone Ольга Устинова.

Для підтримки зв’язку українці звернутися навіть до високих технологій та інших супутників. Ілон Маск надав можливість українцям користуватися системою Starlink,подарувавши нам комплекси зв’язку. Для цього навіть розробили технічне рішення, яке досі ніколи не використовувалося у світі.

«Ми багато тестували для того, щоб отримати надійне з’єднання, щоб не було ніяких затримок у цьому з’єднанні, і намагалися разом із постачальниками відтестувати різні сценарії та зробити це як універсальний доступ до нашої мережі», ― пояснив начальник відділу планування мережі компанії Vodafone Костянтин Науменко.

Забезпечення безперебійної мережі зв’язку дозволяє ще й підтримати економіку України та модернізацію для інтеграції у ЄС.

Спеціалісти безкоштовно надають зв’язок військовим, приймають участь у встановленні зв’язку в бомбосховищах, допомагають медикам і працюють у всіх напрямках.

Всі подробиці дивіться у новому випуску «Неймовірної правди про зірок».

Video: Хто та як забезпечує українцям зв’язок на передовій та окупованих територіях під час війни? Хто та як забезпечує українцям зв'язок на передовій та окупованих територіях під час війни? Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все Буде Добре

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