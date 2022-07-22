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Денний макіяж 2022: тренди

22.07.2022

Денний макіяж здатний зробити обличчя виразнішим і підкреслити красу дівчини. Щоб мейкап був не тільки привабливим, а й модним, важливо знати його тенденції. Які тренди в денному макіяжі будуть найактуальнішими в 2022 році? Дізнайтеся далі.

Дневной макияж 2022: тренды

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Нюдовий макіяж

Природність буде найактуальнішим принципом денного макіяжу 2022 року. За допомогою нюдового мейкапу можна створити свіжий і сяючий образ, а люди навколо гадатимуть, чи нафарбовані ви взагалі.

Дневной макияж 2022: тренды

Дневной макияж 2022: тренды

Стрілки

Оскільки модний денний макіяж 2022 року має бути помірним, стрілки також не мають бути занадто великими. Однак трендові варіанти можуть бути різних кольорів і навіть з блискучими лініями.

Дневной макияж 2022: тренды

Дневной макияж 2022: тренды

Ніжний макіяж

Трендовим у 2022 році буде макіяж у ніжних рожевих і персикових тонах. У цьому виді мейкапу доречний одночасний акцент і на очах, і на губах. З таким макіяжем ваш образ буде особливо романтичним і жіночним.

Дневной макияж 2022: тренды

Акцент на брови

У 2022 році залишиться тренд на макіяж брів. У ньому вам допоможуть олівці, тіні, а також різні гелі. До мейкапу брів просто додайте туш для вій і трохи тонального крему, — і легкий денний макіяж готовий!

Дневной макияж 2022: тренды

Дневной макияж 2022: тренды

Більше на тему: Брови 2022: модні тенденції

Хайлайтер

Блиск буде, як і раніше, в моді у 2022 році. Хайлайтером можна підкреслити вилиці, лоб і середину підборіддя. Такий макіяж надасть вашій шкірі небувалого сяйва і свіжості.

Дневной макияж 2022: тренды

Джерело фото: pinterest.com

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