Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru

Бельгійські вафлі: рецепт покроково

22.07.2022

Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ідеальні вафлі. Кулінарка запевняє, що рецепт вафель 100% робочий. А подавати їх можна з будь-якою начинкою: з солоною рибою, авокадо салатом, нутелою або джемом.

Бельгійські вафлі: рецепт

Фото: alexru1313 / depositphotos.com

Інгредієнти:

  • 100 г борошна
  • дрібка солі
  • 5 г розпушувача
  • 2 яйця
  • 2 ч. л. ванільного цукру
  • 100 мл молока
  • 25 мл газованої води, а краще пива
  • 1 ст. л. розтопленого масла

Спосіб приготування:

  1. Відокремте жовтки від білків. 
  2. Змішайте борошно, сіль і розпушувач із жовтками.
  3. Додайте молоко і перемішайте до однорідності.
  4. Влийте газовану воду і масло. Добре все перемішайте.
  5. Збийте білки з ванільним цукром і делікатно введіть їх у тісто.
  6. Наливайте тісто у вафельницю та випікайте 5 хвилин.

Смачного!

Більше на тему: Цвітна капуста: Топ-10 варіантів приготування

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
рецепты из кабачков
Телеканал СТБ

Страви з кабачків: 10 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Мохіто: топ-3 варіанти приготування від Дмитра Шевченка

 Сырники: пошаговый рецепт
Телеканал СТБ

Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф»

 Бельгійські вафлі: рецепт
Телеканал СТБ

Що приготувати на сніданок із сиру: рецепти від учасника «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати