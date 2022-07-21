Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 14 випуску від 22 липня

149-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 14 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці героїчно протистоять російським окупантам. Орки бояться вступати у бої з військовими, тож бомблять цивільні об’єкти в українських містах. У війні за правду Україну підтримує весь світ, а ставлення до всього українського в світі змінилося з початком повномасштабного вторгнення росії.

Що буде в 14 випуску «Неймовірної правди про українців» від 22.07.2022:

Що для перемоги України у війні з росією роблять українські знаменитості та волонтери? Як змінилася підтримка з боку усього світу України після повномасштабного вторгнення росії?

Тарас Тополя розповів Наді Матвєєвій, як члени гурту вирішили йти в тероборону, як відреагували їх жінки, чи виїхали вони з України, поки чоловіки воюють, та що було найстрашнішим на передовій для нього.

Як усуваються спроби росіян знищити українські мережі на окупованих територіях? Хто та як забезпечує українцям зв’язок у тилу, на передовій та окупованих територіях під час війни?

Які політики не бояться висловлювати особисту позицію щодо злочинів росії в Україні? Хто зі світових лідерів не підбирає слів через російську агресію та хто став найбільшим приятелем нашої країни?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!

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