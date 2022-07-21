Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru

Лімончело: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

21.07.2022

Лімончело — один із найпопулярніших лікерів в Італії — став фаворитом і українських поціновувачів міцних напоїв. Доступні інгредієнти та проста технологія дозволяють приготувати лімончело в домашніх умовах. Головне — вибрати свіжі та ароматні лимони. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного лімончело. 

лимончелло

Інгредієнти:

  • лимони середнього розміру — 5–6 шт.
  • виноградний спирт 96% — 500 мл або горілка (очищений самогон 40%) — 700 мл
  • бутильована вода — 500 мл (для спирту) або 300 мл (для горілки)
  • цукор — 450 г

Більше на тему: М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах

Спосіб приготування:

  1. Промийте лимони теплою водою, витріть паперовим рушником та акуратно зніміть цедру. Не зачепіть білу м’якоть, тому що лікер може вийти гірким.
  2. Викладіть цедру в трилітрову банку, залийте спиртом (горілкою) та щільно закрийте кришкою.
  3. Настоюйте 15 днів за температури 18–25°C у місці, захищеному від прямих сонячних променів. Раз на добу інтенсивно струшуйте банку.
  4. Процідіть настій через сито або марлю.
  5. Відіжміть цедру насухо.
  6. Приготуйте сироп. Насипте цукор у каструлю з підігрітою водою. Доведіть до кипіння та проваріть на середньому вогні 3–5 хвилин, постійно знімайте білу піну. Охолодіть сироп до кімнатної температури.
  7. З’єднайте лимонну настоянку і цукровий сироп. Розлийте лікер по пляшках, герметично закрийте та настоюйте 7 днів у темному, прохолодному місці.
  8. Пийте лімончело холодним або з льодом у чистому вигляді або додавайте до коктейлів.
  9. Лімончело може зберігатися в темному місці до 5 років.

Більше на тему: Кавовий лікер: рецепт покроково

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах
Телеканал СТБ

Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото

 Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах
Телеканал СТБ

Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

 Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах
Телеканал СТБ

Лимонад: рецепт від Катерини Пєскової

 Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах
Телеканал СТБ

Бельгійські вафлі: рецепт покроково

 Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах
Телеканал СТБ

СТБ готує прем’єру ранкового шоу «Прокинься з Ектором»

 Як приготувати лімончелло? Рецепт покроково в домашніх умовах
Телеканал СТБ

Цвітна капуста: топ-10 варіантів приготування та улюблений салат від Мирослави Ульяніної
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати