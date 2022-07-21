Лимонад: покроковий рецепт

Лимонад: рецепт від Катерини Пєскової

Ніщо так не освіжає у спеку як лимонад. Своїм улюбленим рецептом лимонаду поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт приготування лимонаду читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

лайм – 1 шт.

лимон – 1 шт.

зелений базилік (можна замінити м’ятою)

цукор – 100 г

вода – 2 л

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Приготування:

Нарізаємо лайм і лимон з шкіркою та відправляємо у блендер. Відриваємо листя базиліка від ніжки і також відправляємо у блендер. У блендер додаємо цукор і заливаємо 0,5 л води. Збиваємо. Проціджуємо напій через сито з додаванням води, що залишилася.

Смачного!

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